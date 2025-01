40 tys. zł na NaszEauto. Ostatnia taka okazja?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 lutego uruchamia nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych - poinformował we wtorek wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40 tys. zł; budżet programu to 1,6 mld zł. W II kwartale br. planowany jest start programu dopłat do rowerów elektrycznych z budżetem 50 mln zł – poinformował z kolei wiceszef NFOŚiGW Paweł Augustyn.

Jak poinformował na konferencji prasowej wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, nowy programu dofinansowania do samochodów elektrycznych NaszEauto adresowany jest do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a pieniądze na dopłaty pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, zatem należy je wydać do czerwca 2026 r.

Konferencja prasowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / autor: PAP/Tomasz Gzell

Maksymalne dofinansowanie do 40 tys. zł

Program NaszEauto przewiduje, że maksymalne dofinansowanie do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego wyniesie 40 tys. zł, przy czym wsparcie składa się z kilku elementów, w tym premii za zezłomowanie starego auta czy premii za niski dochód beneficjenta.

Jak podkreślił Bolesta, to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Europa odchodzi od dotowania zakupu i prawdopodobnie Polska także nie będzie więcej dopłacać po wyczerpaniu budżetu nowego programu - ocenił Bolesta.

W II kwartale mają ruszyć dopłaty do rowerów elektrycznych

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Augustyn przekazał podczas spotkania z dziennikarzami, że w II kwartale br. planowany jest start programu dopłat do elektrycznych rowerów. Wcześniej program będzie ponownie konsultowany.

NFOŚiGW przedstawił założenia do programu „Mój rower elektryczny” w lipcu ub.r. Pierwotny plan zakładał przeznaczenie na dopłaty 300 mln zł.

Augustyn poinformował, że budżet programu dopłat do rowerów ma na razie wynieść 50 mln zł. Dodał, że wsparcie ma dotyczyć „zwykłych” rowerów elektrycznych oraz rowerów typu cargo.

Dyrektor departamentu energetyki prosumenckiej NFOŚiGW Anna Trudzik doprecyzowała, że planowany na II kwartał start naboru będzie w sumie pilotażem. Fundusz skłania się do tego, by beneficjentami w pierwszej kolejności były osoby fizyczne, a potem - przedsiębiorcy.

Dodała, że podczas konsultacji pierwszych założeń programu branża wskazywała, że w UE wysokość dotacji do zakupu rowerów elektrycznych to mniej więcej 500 euro. „Dlatego nie możemy dawać więcej niż w innych państwach UE. Wychodzi to ok. 2,5 tys. zł dotacji do roweru. Jeśli chodzi o wózek rowerowy czy cargo to (ma być - PAP) do 4,5 tys. zł. Taką wysokość dotacji przewidujemy” – poinformowała dyrektor.

PAP

