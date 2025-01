Rusza budowa Baltica 2 – jest decyzja inwestorów

Wspólnicy spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 (Baltica 2) podjęli uchwałę w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. final investment decision, FID) rozpoczynającej fazę budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o planowanej mocy maksymalnej 1 498 MW, podała Polska Grupa Energetyczna. Pierwsza energia w projekcie wygenerowana zostanie w I półroczu 2027 r., a oddanie do użytkowania całego projektu planowane jest na I półrocze 2027 r.

„Projekt Baltica 2 realizowany jest przez grupę kapitałową PGE wspólnie z grupą kapitałową Orsted (światowy lider sektora morskich farm wiatrowych) w formule wspólnego przedsięwzięcia, w którym każdy z partnerów posiada równy udział. Całkowity budżet projektu obejmujący wydatki inwestycyjne w fazie rozwoju i w fazie budowy oraz koszty operacyjne w fazie budowy szacowany jest na około 30 mld zł, przy czym wspólnicy odpowiadają za zapewnienie tego finansowania w równych proporcjach” - czytamy w komunikacie.

Część przypadająca na grupę kapitałową PGE zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz w formule finansowania projektowego (project finance) udzielonego przez konsorcjum 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym BGK, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansowanie w formule project finance jest udzielone w modelu bez regresu, a jego spłata oparta będzie na przyszłych przepływach pieniężnych generowanych przez projekt Baltica 2.

Farma między Ustką a Choczewem

Baltica 2 powstanie w polskiej części Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. Farma składać się będzie ze 107 turbin o mocy 14 MW każda, które rozmieszczone zostaną na powierzchni ok. 190 km kw. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny wyniesie ok. 40 km. Turbiny osadzone zostaną na fundamentach w formie monopali. Na potrzeby farmy zbudowane zostaną cztery morskie stacje transformatorowe. Baza serwisowa dla farmy będzie leżała w UStce, wyprowadzenie mocy na brzeg - w okolicach Choczewa.

Według wcześniejszych zapowiedzi, realizowana wspólnie z duńskim Orsted farma Baltica 2 miała ruszyć do końca 2027 r.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc.. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, PAP

