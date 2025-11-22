Kłótnia o węgiel i pożar na konferencji klimatycznej

Konferencja klimatyczna COP30 w brazylijskim Belem, która miała się zakończyć w piątek, została przedłużona. Delegaci z blisko 200 państw uczestniczących w wydarzeniu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie odchodzenia od węgla, ropy i gazu.

Członkowie delegacji i obserwatorzy uczestniczący w negocjacjach przekazali stacji BBC, że rozmowy stały się bardzo trudne. Największe spory wywołuje kwestia sformułowań dotyczących paliw kopalnych, jakie mają się znaleźć w końcowej deklaracji.

Rozwiązanie kontrowersji przez przemilczenie

W najnowszym projekcie tego dokumentu, ogłoszonym w piątek przez gospodarza konferencji, Brazylię, kwestia ta została całkowicie pominięta. Wywołało to protesty co najmniej 80 państw, które wcześniej domagały się zawarcia w deklaracji konkretnego planu redukcji użycia paliw kopalnych.

W konferencji bierze udział 194 państw, a przyjęcie wspólnej deklaracji wymaga zgody wszystkich uczestników.

Irytacja „zielonych” baronów

Komisarz UE ds. klimatu Wopke Hoekstra oświadczył, że projekt jest niemożliwy do zaakceptowania.

Naprawdę stoimy przed scenariuszem, w którym nie będzie umowy – dodał, cytowany przez agencję AFP.

– Ten proces jest koszmarem, ale to najlepszy proces, jaki mamy – powiedział uczestniczący w negocjacjach brytyjski minister energetyki Ed Miliband. Wyraził zamiar podtrzymania zabiegów na rzecz transformacji energetycznej.

Kuluary obrad szczytu COP30 w Belem / autor: PAP/EPA

Organizacyjne ultimatum

Konferencja COP30 trwa od 10 listopada i zgodnie z planem miała się zakończyć w piątek o godz. 18 czasu miejscowego (godz. 22 w Polsce), ale wobec braku porozumienia została przedłużona. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że zacumowane w Belem statki wycieczkowe, na których zakwaterowało się wielu delegatów, odpływają z miasta w niedzielę – podała BBC.

Negocjacje w Belem, na skraju brazylijskiej Amazonii, były dwukrotnie przerywane. W ubiegłym tygodniu do budynku wdarli się demonstranci. W czwartek obrady wstrzymano na sześć godzin z powodu pożaru, w wyniku którego 13 osób zatruło się dymem.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banki pod pręgierzem. Nie chodzi o finanse, ale o prezydenta

Złoto Glapińskiego. Kolejne 15,5 tony w skarbcu NBP

ACTA3 uchwalone. Opozycja: nadchodzi cenzura internetu!

»»Specjalny wywiad z byłym prezydentem Andrzejem Dudą – oglądaj w telewizji wPolsce24