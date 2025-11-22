Amerykańsko-rosyjskie zwarcie. Chodzi o ropę

Amerykański niszczyciel przeciął trasę rosyjskiego tankowca, płynącego do Wenezueli, zmuszając go do zmiany kursu; jednostka z Rosji jest objęta sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej - powiadomiła agencja Bloomberga.

Według piątkowego raportu Bloomberga pierwszą próbę dostarczenia paliwa do wenezuelskich rafinerii rosyjski statek Seahorse podjął 13 listopada. Gdy znajdował się w pobliżu wód terytorialnych Wenezueli, na jego drodze pojawił się amerykański niszczyciel USS Stockdale. Tankowiec zmienił kurs, kierując się w stronę Kuby.

Seahorse od tego czasu jeszcze dwukrotnie próbował zbliżyć się do Wenezueli, ale za każdym razem pojawiał się amerykański niszczyciel, zmuszając go do odwrotu.

Tankowiec jest na liście sankcyjnej

Tankowiec, wielokrotnie zmieniający banderę, znajduje się na listach sankcyjnych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej i pozostaje jednym z czterech rosyjskich statków, które dostarczają rozcieńczalnik do objętej sankcjami Wenezueli. Kraj ten ma bogate złoża ropy naftowej, ale jest ona mulista i zasiarczona, co oznacza, że do rafinacji potrzebuje lżejszych produktów naftowych, zwanych rozcieńczalnikami. Te jeszcze za rządów prezydenta Joe Bidena otrzymywała od amerykańskiego Chevronu, ale prezydent Donald Trump wstrzymał ich sprzedaż i Wenezuela jest teraz zależna od dostaw z Rosji.

„Ten incydent to kolejne zwiększenie presji, jaką Stany Zjednoczone wywierają na reżim Nicolasa Maduro” - – powiedział agencji Bloomberga Mark Cancian, starszy doradca ds. obrony w think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie.

„Zmniejszenie eksportu ropy naftowej może poważnie zaszkodzić reżimowi, ponieważ jest ona praktycznie jego jedynym towarem eksportowym” - dodał.

Amerykańska blokada Wenezueli

Stany Zjednoczone od września zgromadziły w pobliżu Wenezueli potężne siły morskie, w tym największy na świecie lotniskowiec USS Gerald R. Ford. Od tego czasu zniszczyły około 20 małych łodzi, które, według strony amerykańskiej, przewoziły narkotyki do USA.

PAP

