Trump rozkołysał rynek ropy. Trwa zjazd cen!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po tym, jak Chiny nałożyły cła na amerykańskie towary, w tym ropę i skroplony gaz ziemny. W parze z obawami o wojnę handlową idzie też niepokój inwestorów o sankcje USA wobec Iranu - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 72,65 USD, niżej o 0,07 proc.

Brent na ICE na kwiecień jest wyceniana po 76,05 USD za baryłkę, po zniżce o 0,20 proc.

Wojna handlowa na miesiąc odłożona

W weekend prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin.

Rozporządzenie przewiduje nałożenie 25-procentowych ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym cłem 10 proc., oraz dodatkowych 10 proc. ceł na towary z Chin.

Na razie jest zawieszenie - na miesiąc - wprowadzenia ceł wobec Kanady i Meksyku.

Chiny karzą opłatami amerykański sektor naftowy

Tymczasem Chiny nałożyły cła na szereg produktów z USA i ogłosiły dochodzenie ws. Google chwilę po tym, jak Donald Trump ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na towary z Chin.

Władze w Pekinie nałożyły 15-procentowe cła m.in. na amerykański eksport ropy i skroplonego gazu ziemnego, a na amerykański sprzęt naftowy i rolniczy opłaty w wysokości 10 proc.

Co przyniesie „maksymalna presja” USA na Iran?

W parze o wojnę handlowa pomiędzy USA w Chinami idzie obawa inwestorów o sankcje USA wobec Iranu po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek rozporządzenie o powrocie do polityki „maksymalnej presji” na Iran.

Trump powiedział, że dekret o sankcjach jest bardzo ostry wobec Iranu, ale dodał, że wolałby tego nie robić.

Choć tekst dokumentu nie jest jeszcze znany, polityka „maksymalnej presji” na Iran podczas pierwszej kadencji Donaldan Trumpa zakładała ostre sankcje przeciwko Teheranowi, w tym sankcje na obrót irańską ropą.

Trump powiedział, że nie chce być twardy wobec Iranu, ale musi, bo jest on zbyt blisko uzyskania broni jądrowej.

Amerykański prezydent wyraził jednak gotowość do rozmów z Teheranem i irańskimi przywódcami, lecz zaznaczył, że nie może pozwolić na pozyskanie broni jądrowej.

Rynek czeka na rozmowę przywódców USA i Chin

Prezydent odniósł się też m.in. do ceł nałożonych we wtorek na Chiny. Komentując chińskie cła odwetowe - m.in. na samochody, ropę naftową, gaz i węgiel - stwierdził, że to „w porządku”.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o tym, że we wtorek będzie rozmawiał na ten temat z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem, Trump powiedział, że rozmowa odbędzie się „w odpowiednim czasie”, ale zaznaczył, że „nie śpieszy się”.

Analitycy wskazują, że ropa naftowa może szybko utracić wszystkie zyski, jakie zaliczyła od początku tego roku ze względu na obawy o globalny wzrost gospodarczy - w związku z cłami USA wobec partnerów handlowych.

Mocno rosną zapasy surowca w USA

Tymczasem w USA mocno rosną zapasy ropy - tak wynika z danych Amerykańskiego Instytut Paliw (API).

Zapasy tego surowca w USA zwiększyły się w ub. tygodniu o 5 mln baryłek - wyliczył API. W hubie Cushing zapasy ropy były wyższe o 110 tys. baryłek. Zapasy benzyny wzrosły zaś w ub. tygodniu aż o 5,4 mln baryłek - podał API. Maleją za to zapasy paliw destylowanych - o 7 mln baryłek - wynika z branzowego raportu API.

PAP Biznes, sek

