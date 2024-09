Młodzi rolnicy otrzymają duże przelewy. Wnioski do dzisiaj

Rolnicy mają ostatni dzień na złożenie wniosków o trzy rodzaje wsparcia finansowego: premie dla młodych rolników, płatności dla małych gospodarstw oraz dopłaty do gruntów wyłączonych z produkcji. Termin składania dokumentów upływa 2 września 2024 roku, a wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Premie dla młodych rolników

Dla młodych rolników dostępna jest premia w wysokości 200 tys. zł. Aby się o nią ubiegać, wnioskodawca musi spełniać kilka warunków, m.in. mieć nie więcej niż 41 lat w dniu składania wniosku oraz rozpocząć prowadzenie gospodarstwa maksymalnie 24 miesiące wcześniej lub dopiero planować rozpoczęcie działalności rolniczej. Premię można przeznaczyć na inwestycje, takie jak zakup maszyn, nieruchomości rolnych czy rozwój stada podstawowego. Wnioski przyjmowane są wyłącznie online, a do 1 września złożono już ponad 2,3 tys. aplikacji.

Płatność dla małych gospodarstw

Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni do 5 ha mogą ubiegać się o płatność zastępującą tradycyjne dopłaty bezpośrednie. Wsparcie wynosi 225 euro na hektar, co maksymalnie daje 1 125 euro dla całego gospodarstwa. Aby móc skorzystać z tego programu, rolnicy musieli najpierw złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie. Do 1 września zarejestrowano już 197,5 tys. takich wniosków.

Dopłaty do gruntów wyłączonych z produkcji

Rolnicy mogą również starać się o dopłaty za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, co oznacza brak możliwości ich użytkowania do celów rolniczych, w tym zakaz wypasu czy koszenia. Wsparcie to dotyczy maksymalnie 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Wnioski można składać do 2 września, a do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 12,9 tys. rolników.

Czas na składanie wniosków mija dzisiaj, dlatego wszyscy zainteresowani powinni niezwłocznie dopełnić formalności za pośrednictwem systemu eWniosekPlus.

