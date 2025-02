Tusk stawia na inwestycje, deep tech i „uśmiechniętą” Polskę

Podczas konferencji „Polska. Rok przełomu”, premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli, że w 2025 roku wartość inwestycji w Polsce przekroczy 650 mld zł i „jest to ostrożny szacunek”. Wskazał także, że do 2030 roku rząd planuje potroić przeładunki w polskich portach, a do 2032 roku państwo zainwestuje w kolej około180 mld zł.

Donald Tusk zapowiedział, że jego rząd będzie wkrótce dopinał plany inwestycyjne Google i Microsoft w Polsce. Wyraził również przekonanie, że za pięć lat osiągnięcie przez nasz kraj pozycji w pierwszej dziesiątce rankingu „World Happiness Report” jest jak najbardziej w zasięgu.

300 milionów w puli

Z kolej szef resortu finansów, Andrzej Domański, poinformował o przeznaczeniu 300 mln zł na „fundusz deep tech”, który będzie inwestował m.in. w cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne i sztuczną inteligencję Dodał, że Rada Ministrów zabezpieczyła także 200 mln zł na drugą Fabrykę AI w Poznaniu.

Specjalny fundusz

Pracujemy nad specjalnym, 300-milionowym funduszem deep tech, który będzie inwestował m.in. w bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kosmiczne, satelity, sztuczną inteligencję oraz w tzw. technologie podwójnego zastosowania. Wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju chcemy zdynamizować finansowanie tych obszarów, by więcej najnowszych technologii mogło rozwijać się w Polsce – powiedział Domański podczas konferencji „Polska. Rok przełomu”, podczas której razem z premierem przedstawiał plan gospodarczy na najbliższe lata.

Deep tech, czyli co?

Deep tech to technologie unikalne i przełomowe, a także trudne do odtworzenia, takie jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe i nowoczesne materiały. Technologie deep tech wywodzą się z takich nauk, jak biotechnologia, fotonika, robotyka, czy automatyka.

