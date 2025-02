Uwaga na zimowe płyny do spryskiwaczy! Trujący składnik

6 na 50 zbadanych partii zimowych płynów i koncentratów płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych miała przekroczoną zawartość metanolu - poinformował UOKiK. Większość firm podjęła działania naprawcze, np. wycofując kwestionowany towar ze sprzedaży.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2024 r. skontrolowały zimowe płyny i koncentraty płynów do spryskiwaczy oraz odmrażacze do szyb samochodowych. Eksperci w laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali 50 partii tych produktów pod względem zawartości metanolu. Urząd przeprowadził kontrolę u 53 przedsiębiorców – 24 prowadzących placówki handlu detalicznego, 17 dużych sieci handlowych i 12 hurtownie.

W ramach badań laboratoryjnych sprawdzano pod względem zawartości metanolu produkty do szyb samochodowych: 28 partii zimowych płynów do spryskiwaczy, 21 partii odmrażaczy, jeden koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy. Przepisy ograniczają dopuszczalną zawartość metanolu w tego typu produktach wprowadzanych do obrotu konsumenckiego.

Urząd przekazał, że na 50 zbadanych partii, przekroczoną dopuszczalną zawartość metanolu stwierdzono w sześciu zimowych płynach do spryskiwaczy: ATP (-22 st. C), Doris Advanced Winter Clean (-22 st. C), Tech9 (-22 st. C), Q11 (-22 st. C), WaBa (-22 st. C) – powyżej 3 proc. metanolu, Fairline (-20 st. C) – 0,76 proc. metanolu w próbce podstawowej (niepewność wyniku 0,10 proc.), 0,75 proc. w próbce kontrolnej (niepewność rozszerzona 0,11 proc.). UOKiK podał, że dopuszczalne stężenie wynosi do 0,6 proc.

Towar wycofany ze sprzedaży

Dodał, że wydano też pięć decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań, a w jednym przypadku sprawa jest w toku. Urząd wyjaśnił, że przedsiębiorców do kontroli typuje na podstawie analizy rynku, wyników poprzednich kontroli oraz sygnałów od konsumentów lub innych uczestników rynku.

„Inspekcja Handlowa przekazała informacje o nieprawidłowościach do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może działać w ramach własnych kompetencji, a także skierowała pisma z wnioskami pokontrolnymi do przedsiębiorców” - poinformował Urząd.

Zaznaczył, że w efekcie kontroli większość przedsiębiorców podjęła działania naprawcze, np. wycofując kwestionowany towar ze sprzedaży.

Urząd przypomniał, że metanol jest silną trucizną - wypicie kilkunastu gramów może być przyczyną ślepoty, a nawet śmierci. Zwrócił jednocześnie uwagę, że kontrole zawartości metanolu w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz do odmrażania szyb samochodowych odbywają się cyklicznie.

Wszystkie produkowane i wprowadzane do obrotu produkty - jak podkreślił UOKiK - muszą spełniać wymagania w zakresie ograniczeń wskazanych w załączniku XVII do unijnego rozporządzenia REACH. Płyny do spryskiwaczy oraz do odmrażania szyb samochodowych oferowane konsumentom mają wprost wskazane w rozporządzeniu REACH ograniczenia w zakresie stężenia metanolu. „Jeśli kontrola wykryje przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji chemicznych, określonego ww. przepisami – produkty muszą być wycofane ze sprzedaży, a kontrolowany jest obciążony kosztami badań laboratoryjnych” - podał UOKiK.

