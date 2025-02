Ogromna strata górnictwa. ARP podaje liczby

Sektor górnictwa węgla kamiennego zanotował w 2024 r. 11,06 mld zł straty netto - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2023 r. górnictwo miało 4,8 mld zł zysku netto.

Przychody niższe o 1/3

Zgodnie z danymi ARP zeszłoroczne przychody ze sprzedaży węgla były o jedną trzecią niższe niż rok wcześniej - wyniosły 25,43 mld zł wobec 37,9 mld zł w 2023 r. Wydobycie sięgnęło niemal 41 mln ton, podobnie jak sprzedaż. Na koniec zeszłego roku zapasy wynosiły 0,56 mln ton wobec 0,59 mln ton rok wcześniej. Rentowność sprzedaży wyniosła minus 35 proc.

Czy jedzie z nami pilot?

Spadły przychody całego sektora, wynosząc 41 mld zł wobec prawie 56 mld zł w 2023 r. Średnia cena sprzedaży węgla spadła z 665 zł za tonę w styczniu 2024 r. do 598 zł za tonę w grudniu.

Wzrost kosztów, niższa wydajność

Wzrosły natomiast koszty sektora górnictwa węgla kamiennego - z 48 mld zł w 2023 roku do niemal 54 mld zł w ubiegłym roku. Jednocześnie niższa była wydajność - spadła z 626 ton na zatrudnionego w 2023 r. do 577 ton. Zatrudnienie w zeszłym roku spadło o 2 tys. osób do 74114 pracowników. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 13 705 zł miesięcznie, wobec 13 864 zł w 2023 r.

Opracowanie ARP uwzględnia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, LW Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia oraz Eko-Plus. Nie jest uwzględniony ZG Siltech.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy po wyborach. Zielony Ład oklapnie?

„Myślisz Tusk, mówisz drożyzna”

Masło drożeje. I to nie koniec złych wieści ze sklepów

»»MORAWIECKI MÓWI „DOŚĆ”: Wzywam Tuska do obniżenia cen - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24