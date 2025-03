Szok! Co siódme dziecko nie myje zębów

Brak odpowiedniej higieny jamy ustnej stanowi istotny problem zdrowotny, wykraczający poza kwestię nieświeżego oddechu. Niedostateczna dbałość o higienę jamy ustnej koreluje ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, schorzeń układu oddechowego oraz cukrzycy.

Według jednego z najbardziej kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących higieny jamy ustnej, obejmującego analizę ponad 266 tysięcy uczniów z 72 krajów, niemal 14 proc. dzieci i nastolatków na świecie nigdy nie szczotkowało zębów lub czyni to niezwykle rzadko.

Jednym z głównych autorów tego badania jest epidemiolog Rajat Das Gupta, związany z Arnold School of Public Health na Uniwersytecie Południowej Karoliny, który podkreśla długofalowe konsekwencje wczesnych nawyków higienicznych.

„Zły stan zdrowia jamy ustnej może skutkować jakością życia poniżej średniej, charakteryzującą się bólem i utratą zębów, których wielu dorosłych doświadcza w późniejszym życiu” – zaznacza Rajat Das Gupta.

Co wpływa na częstość mycia jamy ustnej?

Wyniki badania wskazują na znaczne zróżnicowanie nawyków higienicznych w skali światowej. Największy odsetek osób, które nigdy lub sporadycznie szczotkują zęby (32,1 proc.), odnotowano w regionie wschodniego Morza Śródziemnego. Z kolei najwyższy poziom przestrzegania zasad higieny jamy ustnej – co najmniej dwukrotne szczotkowanie zębów dziennie – występuje w regionie Ameryk (82,9 proc.). Przykładowo, w Paragwaju jedynie 0,4 proc. dzieci nigdy nie szczotkowało zębów, podczas gdy w Egipcie odsetek ten wynosił ponad 19 proc.

Należy jednak uwzględnić kontekst kulturowy, a także specyficzne praktyki higieniczne. W regionie Bliskiego Wschodu oraz północno-wschodniej Afryki 41,4 proc. osób nie szczotkowało zębów co najmniej dwa razy dziennie, co może wynikać z tradycyjnego stosowania miswaku – patyka do czyszczenia zębów, którego nie uwzględniono w standardowych narzędziach badawczych. Ponadto, w Indiach i niektórych rejonach Afryki popularne są pałeczki z drzewa neem o właściwościach antybakteryjnych. W Azji Południowo-Wschodniej praktykuje się tzw. „oil pulling”, czyli płukanie jamy ustnej olejem kokosowym lub sezamowym. W Ameryce Łacińskiej stosuje się popiół drzewny lub węgiel drzewny jako element higieny jamy ustnej.

Czy istotny jest status ekonomiczny?

Badanie wykazało istotny związek między poziomem higieny jamy ustnej, a statusem ekonomicznym danego kraju. Wyższy produkt krajowy brutto koreluje z wyższą częstotliwością szczotkowania zębów. Istotne różnice zaobserwowano także w kontekście wieku i płci. Dziewczęta oraz osoby dorosłe wykazują większą dbałość o higienę jamy ustnej niż chłopcy i dzieci.

Dlaczego edukacja jest tak ważna?

Eksperci rekomendują szczotkowanie zębów co najmniej dwa razy dziennie, co jest szczególnie istotne w dzieciństwie i okresie dojrzewania, gdy kształtują się długotrwałe nawyki zdrowotne.

„Interwencje edukacyjne wdrażane w szkołach na całym świecie, skierowane do dzieci i młodzieży, mogą znacząco poprawić nawyki higieniczne i zdrowie jamy ustnej, wpływając pozytywnie na zdrowie ogólne w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej” – podkreśla prof. Mieszko Więckiewicz, redaktor naczelny czasopisma „Dental and Medical Problems” wydawanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w którym opublikowano badanie.

Wyniki badań wskazują jednoznacznie na konieczność wdrażania kompleksowych strategii edukacyjnych, promujących higienę jamy ustnej na poziomie globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o niskim wskaźniku higieny oraz niższym poziomie rozwoju ekonomicznego.

Filip Siódmiak

Źródła: • https://wroclaw-medical-university.shorthandstories.com/uczmy-si-szczotkowa/

• Das Gupta, Rajat et al. “Toothbrushing frequency among children and adolescents in 72 countries: Findings from the Global School-based Student Health Survey.” Dental and medical problems vol. 61,4 (2024): 495-506.

