Kawa rano czy po południu? To jednak ma znaczenie…

Wyniki analizy obejmującej 40 tysięcy dorosłych osób wskazują, iż pora spożycia kawy może mieć istotne znaczenie dla zdrowia, szczególnie w kontekście ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Osoby pijące kawę w godzinach porannych – między 4:00 a 12:00 – wykazywały o 31 proc. niższe ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu chorób układu krążenia, w porównaniu do osób, które spożywały kawę po południu lub wieczorem.

Potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za obserwowany efekt ochronny mogą obejmować wpływ kofeiny na rytm dobowy oraz działanie przeciwzapalne składników aktywnych zawartych w kawie. Spożywanie kofeiny w godzinach popołudniowych i wieczornych może zakłócać fizjologiczny rytm okołodobowy, prowadząc do pogorszenia jakości snu i obniżenia syntezy melatoniny – hormonu istotnego nie tylko dla regulacji snu, ale także dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Składniki bioaktywne obecne w kawie wykazują silne działanie przeciwzapalne / autor: Pixabay

Właściwości przeciwzapalne

Ponadto, składniki bioaktywne obecne w kawie – takie jak polifenole – wykazują silne działanie przeciwzapalne. Wykazano, że poziom mediatorów stanu zapalnego jest szczególnie wysoki w godzinach porannych, co sugeruje, że poranna konsumpcja napojów o właściwościach przeciwzapalnych może przynosić istotne korzyści zdrowotne, m.in. poprzez redukcję przewlekłego stanu zapalnego, który stanowi czynnik ryzyka wielu chorób przewlekłych, w tym nowotworów.

Ile filiżanek?

W kontekście ilości spożycia, korzystne działanie zdrowotne obserwuje się przy umiarkowanym spożyciu kawy – nieprzekraczającym trzech filiżanek dziennie. Nadmierna konsumpcja kofeiny może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak zaburzenia rytmu serca, bezsenność, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz wahania nastroju.

Należy również podkreślić, że korzystny wpływ zdrowotny przypisywany jest przede wszystkim czarnej kawie, spożywanej bez dodatku cukru, mleka, śmietanki czy syropów smakowych.

Filip Siódmiak

