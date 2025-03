Zwrot na rynku mieszkań? Ceny zaczynają spadać

W lutym br. pierwszy raz od trzech lat spadły ceny mieszkań w Warszawie i Krakowie - odpowiednio o 0,3 proc. i 3,3 proc. w ujęciu rocznym - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Jednak w ujęciu miesięcznym ceny w sześciu największych miastach nieco wzrosły.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował w środę, że w lutym br. w grupie sześciu największych miast w Polsce (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław) średnie ceny mieszkań wzrosły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Zwrócił uwagę, że mimo ogólnego wzrostu, na dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i Krakowie – odnotowano spadki cen, odpowiednio o 0,3 proc. i 3,3 proc. w ujęciu rocznym.

„Były to pierwsze roczne spadki cen mieszkań na tych rynkach od co najmniej trzech lat” - zaznaczyli eksperci.

Wzrost cen wynikał z wzrostów w Poznaniu i w Łodzi

Dodali, że spośród największych miast najwyższy wzrost cen zanotowano w Gdańsku. Od kwietnia 2024 r. rynek nieruchomości wykazuje oznaki stabilizacji. Średnia cena za 1 m kw. mieszkania w całej Polsce wyniosła 11,8 tys. zł, podczas gdy w sześciu największych miastach osiągnęła poziom 15,4 tys. zł.

Eksperci PIE zauważyli, że w lutym 2025 r. w ujęciu miesięcznym, ceny mieszkań w sześciu największych miastach (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) średnio wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do stycznia. Ich zdaniem wzrost cen wynikał z wzrostu w Poznaniu i w Łodzi – w pozostałych miastach w ujęciu miesięcznym ceny mieszkań spadły. Dodali też, że w miastach do 100 tys. mieszkańców ceny wzrosły 2,2 proc. a w miastach od 100 do 500 tys. spadły o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Od kwietnia 2024 r. rynek nieruchomości wykazuje oznaki stabilizacji

W ocenie ekspertów PIE obecne poziomy cen mieszkań we wszystkich segmentach rynku są zbliżone do tych z kwietnia 2024 r.

„Ceny nieruchomości w 2025 r. stabilizują się. W dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i w Krakowie – ceny w lutym spadły. Również w pozostałych dużych miastach w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zaobserwujemy spadki lub nieznaczne wzrosty cen mieszkań” - skomentował analityk z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w PIE Tomasz Mądry.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, gospodarka światowa, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa, zrównoważony rozwój i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

