Złoty potężny i... już przewartościowany?

Europejska waluta kolejny dzień zyskuje do dolara, mimo to złoty pozostaje mocny wobec euro, a kurs EUR/PLN spada do poniżej 4,16. Zniżkuje także USD/PLN, do poniżej 3,87. Zdaniem ekonomistów, polska waluta zyskuje, ponieważ rynek widzi szanse na rozstrzygnięcie kwestii wojny na Ukrainie.

Ok. godz. 16.25 kurs EUR/PLN spada o 0,59 proc. do 4,1572, a USD/PLN idzie w dół o 2,47 proc. do 3,8689. EUR/USD zwyżkuje o 1,94 proc. do 1,0746.

„Inwestorzy patrzą na plany ekspansji fiskalnej w Europie. To jest temat numer jeden, który dzisiaj bardzo mocno wpływa na rynki i powoduje umocnienie euro wobec dolara” - powiedział PAP Biznes Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

„Euro przez kilka ostatnich miesięcy było dosyć słabe wobec dolara, natomiast teraz to się zmieniło. Rynek oczekuje, że Europa będzie musiała wydawać wiecej na zbrojenia, a te pieniądze nie wezmą się znikąd i będzie trzeba wyemitować sporo nowego długu” - dodał. Jego zdaniem, mimo aprecjacji euro, złoty pozostaje silny wobec europejskiej waluty.

„Co prawda obecna gra geopolityczna jest dość brutalna, ale rynek widzi pewną szansę, że coś się zmieni na lepsze, że dojdzie do rozstrzygnięcia w kwestii Ukrainy, a to będzie pozytywne dla Polski jako kraju frontowego” - powiedział.

„Takie jest nastawienie rynku, dlatego kurs złotego jest mocny. Mimo, że euro umacnia się wobec dolara, na EUR/PLN jesteśmy dość nisko” - dodał Przemysław Kwiecień.

W jego ocenie, polska waluta jest przewartościowana.

„Trzeba zwrócić uwagę, kiedy ostatni raz mieliśmy takie poziomy eurozłotego jak teraz i jaka od tego czasu była inflacja w Polsce, a jaka w strefie euro. U nas była ona dużo wyższa. Patrząc w ten sposób, złoty powinien być słabszy, aby tę różnicę cen choć w jakiejś części zamortyzować. W przeciwnym razie może to przełożyć się na spadek konkurencyjności gospodarki” - powiedział.

„Na rynku jest jednak tak, że jeśli pojawia się mocne rynkowe story, tak jak teraz kwestia zbrojenia się Europy, to sytacja, w której waluta jest za mocna lub za słaba może się utrzymywać przez dłuższy czas, nawet wiele miesięcy” - dodał.

Rynek długu

Rentowność polskich obligacji 2-letnich rośnie o 1 pb. do 5,21 proc., 5-letnich zwyżkuje o 7 pb. do 5,59 proc., a 10-letnich idzie w górę o 10 pb. do 5,87 proc.

„Czynnik zwiększonych wydatków na uzbrojenie sprawił, że pojawia się presja na wzrost rentowności na europejskim rynku. To przekłada się na wzrost rentowności polskich obligacji, na dłuższym końcu krzywej” - powiedział Przemysław Kwiecień.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nasze drogie wiatraki na morzu

Rząd wycofuje się z ważnej reformy. Chodzi o emerytury

Niemcy w popłochu: wiatraki z Chin mogą być groźne!

»»Rząd Tuska nie ma pieniędzy na serwisowanie myśliwców F-16! – oglądaj wywiad na antenie telewizji wPolsce24