Nowa zasada: Suplement diety z 23 proc. VAT zamiast 8 proc.!

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że suplement diety może zostać zakwalifikowany jako wyrób cukierniczy na potrzeby VAT, jeśli jego głównymi składnikami są cukier i syrop glukozowy.

W sprawie dotyczącej pastylek do ssania, których skład w 92-97 proc. stanowią te substancje, sąd orzekł, że powinny one podlegać 23 proc. stawce VAT, a nie 8 proc., jak argumentował producent. Decydujące znaczenie ma rzeczywisty skład produktu, a nie jego nazwa czy deklarowane przeznaczenie. Oznacza to, że jeśli suplement zawiera dużą ilość cukru, może być traktowany jako wyrób cukierniczy, niezależnie od sposobu jego reklamowania.

