NBP: Wpływ rewizji koszyka raczej krótkookresowy

GUS opublikował dzisiaj dane o inflacji w lutym i skorygował wskaźnik za styczeń w dół aż o 0,4 pkt. proc., do 4,9 proc. w relacji rok do roku. Z kolei inflacja w lutym osiągnęła poziom 4,9 proc., co były dużym zaskoczeniem dla rynku, który spodziewał się 5,3 proc.

Zmiana danych za styczeń była spowodowana rewizją wag koszyka konsumpcyjnego, przeprowadzanego przez GUS co roku. W koszyku mocno spadła waga żywności – do 25,9 proc. z 27,6 proc. w 2024. Mniejszy niż przed rokiem jest także udział wydatków w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii – 19,4 proc. wobec 20,4 proc. rok wcześniej. Generalnie, wagi zostały zrewidowane w kierunku przedcovidowym, a to znaczy, że wzrósł udział cen usług i towarów nieżywnościowych, a spadł cen nośników energii i żywności.

Skutki zmian w koszyku konsumpcyjnym

Czy zmiany w koszyku konsumpcyjnym i niższe od oczekiwań odczyty wpłyną na projekcję inflacyjną NBP? Podczas dzisiejszej konferencji prezentującej marcowy „Raport o inflacji” wypowiedział się na ten temat dr Jacek Kotłowski, dyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP. „Jeżeli chodzi o nasza prognozę, to wydaje się, że wpływ rewizji jest raczej krótkookresowy i niekoniecznie będzie prowadził do rewizji prognozy tegorocznej inflacji o tę wielkość. Wydaje się, że pod koniec roku skala tej rewizji może być nawet o połowę mniejsza” – mówił Jacek Kotłowski.

Jaki wpływ na perspektywy średniookresowe?

Według niego, korekta w niewielkim stopniu będzie rzutowała na perspektywy średniookresowe, dotyczące zarówno roku 2026 jak i 2027. „Pod tym względem scenariusz projekcyjny się nie zmienia, wracamy do pasma odchyleń od celu w połowie przyszłego roku, natomiast stabilizujemy inflację na poziomie celu inflacyjnego 2,5 proc. w roku 2027. Korekty dotyczą raczej tego roku, w większym stopniu I połowy tego roku, w drugiej połowie roku pewnie ta skala rewizji będzie wyraźnie mniejsza” – powiedział dyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP.

Stanisław Koczot

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jak w Northvolt wyparowało 15 mld dol.

Niech nas dziś nie zmyli deszcz. Idzie wielka susza!

Tatuaże bardziej niebezpieczne, niż się zdaje

»»Skok Von der Leyen na oszczędności Polaków – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24