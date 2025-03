Ten owoc potrafi ochraniać DNA?

W najnowszym badaniu naukowcy przeanalizowali wpływ regularnego spożycia kiwi na organizm człowieka. Badacze skoncentrowali się przede wszystkim na mechanizmach naprawy DNA oraz potencjalnych korzyściach zdrowotnych wynikających z wysokiej podaży antyoksydantów zawartych w kiwi. Wyniki eksperymentu wskazują na istotny wpływ kiwi na procesy regeneracyjne organizmu, co może mieć istotne implikacje w prewencji chorób cywilizacyjnych oraz starzenia się komórek.

Co znajdziemy w kiwi?

Kiwi jest bogatym źródłem witaminy C, witaminy należącej do jednych z najsilniejszych antyoksydantów wykazujących silne właściwości neutralizujące wolne rodniki powstające w wyniku procesów metabolicznych oraz działania szkodliwych czynników środowiskowych. Obecność wolnych rodników jest jednym z głównych czynników prowadzących do uszkodzeń DNA, sprzyjających przyspieszonemu starzeniu się organizmu oraz zwiększającym ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Kiwi wyróżnia się wysoką zawartością składników bioaktywnych, takich jak witamina C, witamina E, kwas chlorogenowy oraz inne związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Ich synergistyczny efekt sprawia, że owoc ten może stanowić naturalną barierę ochronną dla DNA, wspomagając mechanizmy obronne organizmu.

Wyniki przed i po

Aby ocenić wpływ spożycia kiwi na integralność materiału genetycznego, zespół badaczy z Rowett Research Institute w Szkocji przeprowadził eksperyment, w którym uczestnicy spożywali od jednego do trzech owoców kiwi dziennie. Analizie poddano próbki krwi pobrane zarówno przed rozpoczęciem interwencji dietetycznej, jak i po jej zakończeniu. Celem badania była ocena poziomu uszkodzeń DNA oraz efektywności mechanizmów jego naprawy. Uzyskane wyniki wskazują, iż regularne spożycie kiwi może istotnie redukować uszkodzenia DNA oraz zwiększać zdolność organizmu do ich naprawy. Badacze wykazali bowiem, że spożywanie trzech owoców kiwi dziennie prowadzi do wzrostu aktywności naprawczej DNA nawet o 66 proc.. To odkrycie podkreśla potencjalną rolę kiwi w profilaktyce chorób nowotworowych oraz innych schorzeń związanych z uszkodzeniami materiału genetycznego.

Dodatkowo eksperci zwracają uwagę na szerokie spektrum korzyści zdrowotnych wynikających z obecności kiwi w codziennej diecie. Owoce te wykazują działanie immunostymulujące, spowalniają procesy starzenia się komórek oraz mogą zmniejszać ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.

Zdaniem Suzanne Clancy, specjalistki w dziedzinie badań nad DNA, stabilność materiału genetycznego w komórkach jest kluczowym czynnikiem warunkującym zdrowie człowieka. Niestety, DNA jest nieustannie narażone na negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy czy przewlekły stres, co długofalowo może sprzyjać rozwojowi mutacji genetycznych oraz zwiększonego ryzyka nowotworzenia. Przykładem takiego działania jest rak skóry, którego rozwój często jest konsekwencją nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, szczególnie bez stosowania filtrów. Badania wskazują, że dieta bogata w antyoksydanty, w tym zawarte w kiwi, może skutecznie chronić komórki przed uszkodzeniami oraz ich późniejszą degeneracją.

Zalecenia

W świetle powyższych wyników naukowcy zalecają włączenie kiwi do codziennej diety jako elementu profilaktyki zdrowotnej. Spożywanie nawet jednego owocu dziennie może przynieść istotne korzyści, a wyższa podaż może wspierać mechanizmy naprawcze organizmu oraz przyczyniać się do długowieczności i ogólnej poprawy zdrowia.

Filip Siódmiak

Źródło: • Collins, A. R., Harrington, V., Drew, J., & Melvin, R. (2003). Nutritional modulation of DNA repair in a human intervention study. Carcinogenesis, 24(3), 511-515.

