Kakao – bomba zdrowotna na długie życie

Kakao i robiony z niego napój był już znany i ceniony tysiące lat temu, a szczególnie przez cywilizacje Majów i Azteków. Niestety dzisiaj do kakao często dodaję się cukier i inne zbędne dodatki, które obniżają jakość tego jakże wspaniałego ziarna. Dlaczego jest tak niezwykły oraz dlaczego powinniśmy jak najczęściej spożywać kakao?

Skąd pochodzi?

Ziarna kakaowca swoją popularność zawdzięczają pierwotnym Indianom Ameryki Północnej i Środkowej. Według pewnych wierzeń bóg Quetzalcoatl podarował kakao mieszkającym tam ludziom, aby zapewnić im zdrowie, długowieczność i witalność. Jego wspaniałe właściwości były niezwykle cenione. Z ziaren kakaowca wytwarzali proszek, który następnie mieszali ze spienioną wodą. Do gotowego napoju dodawali miód, chilli i kukurydzę. Pełnił on również istotną rolę w obrzędach i rytuałach. Za sprawą europejskich kolonistów trafił następnie do Europy, gdzie wytwarzano z niego czekoladę. I tak pozostało do dziś. Czekolada cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Skupmy się jednak na wartościach odżywczych kakao.

Co znajdziemy w kakao?

Surowy, niesłodzony proszek kakao zawiera ponad 300 związków bioaktywnych. Jest istną bombą witamin, minerałów i antyoksydantów. W jego skład wchodzą głównie kwasy tłuszczowe (oleinowy, stearynowy i palmitynowy). Zawiera również kofeinę i teobrominę (nie dawać psom czekolady!) oraz aminokwasy, takie jak tryptofan, który później przekształca się w serotoninę, poprawiając nam nastrój. Kakao jest niezwykle cenione ze względu na duży potencjał antyoksydacyjny. Zawartość polifenoli wynosi nawet do 20% jego suchej masy. Często kojarzone jest z dużą koncentracją magnezu i jest to jak najbardziej prawda. Znajdziemy tam także żelazo, potas, fosfor, wapń oraz cynk. Z witamin występuje głównie niacyna oraz ryboflawina (B3 i B2). W 100g ma około 230 kcal i aż 37g błonnika. Niemało jest tam też białka, bo nawet 14g.

Wpływ na zdrowie

Kakao jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. Na 1g przypada aż 50mg polifenoli. To właśnie one będą walczyć z wolnymi rodnikami, wychwytywać, neutralizować je i hamować ich aktywność. Nagromadzenie się wolnych rodników prowadzi do rozwoju tzw. stresu oksydacyjnego, niszczącego nasze komórki oraz sprzyjającemu szybszemu starzeniu się. Częste spożycie kakao będzie poprawiać wrażliwość na insulinę oraz zapewni prawidłową gospodarkę węglowodanową. Według badań, aby zapewnić ten efekt należy je spożywać regularnie i przez dłuższy czas. Pozytywnego działania flawonoidów nie zaobserwowano jednak przy stosowaniu pojedynczych dawek. Substancje kardioprotekcyjne, takie jak resweratrol, katechiny i procyjanidyny mają działanie hipotensyjne – zmniejszające ciśnienie krwi.

Badanie Frontiers in Nutririon z 2022 roku wykazało pozytywną korelację spożywania zawartych w kakao flawonoidów ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi oraz rozluźnieniem sztywności tętnic. Dodatkowo zwiększa się synteza tlenku azotu, który rozszerza ściany naczyń krwionośnych. Poprawie ulega także stosunek cholesterolu. Spada frakcja LDL, przy jednoczesnym podwyższeniu HDL. Kakao zawiera kofeinę, teobrominę i teofilinę, związki które przyspieszą proces lipolizy tłuszczy oraz podnoszą termogenezę. W rezultacie przepalamy więcej kalorii. Te same substancje poprawiają pamięć i koncentrację.

Co ciekawe, już sam zapach kakao może zmniejszyć poziom hormonu głodu – greliny. Nie bez przyczyny poleca się wypicie kakao, lub zjedzenie czekolady, gdy mamy zły humor. Odpowiada za to tryptofan, serotonina i dopamina. Kakao jest również afrodyzjakiem. Zawiera fenyloetyloaminę, potocznie zwaną hormonem miłości. Antyoksydanty zwiększają płodność zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Podsumowanie

Kakao jest bardzo dobrym źródłem witamin, składników mineralnych i wielu związków bioaktywnych, przyczyniających się do poprawy zdrowia. Dzięki niemu zachowamy długie i szczęśliwe życie. Nie będziemy musieli martwić się swoim stanem psychicznym. Zmniejszymy ogólne stany zapalne oraz stres oksydacyjny, jednocześnie oddalając ewentualny rozwój nowotworów. Nie straszna będzie nam cukrzyca, czy choroby sercowo-naczyniowe. Podsumujmy to jednym zdaniem: kakao receptą na długowieczność.

Filip Siódmiak