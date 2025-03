Rukola – cenny dodatek do kanapek i nie tylko

Rokietta siewna (Eruca sativa), powszechnie określana jako rukola, jest rośliną należącą do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Pomimo jej dostępności na rynku spożywczym, jest rzadziej wybierana przez konsumentów w porównaniu z innymi warzywami liściastymi, co może wynikać z ograniczonej świadomości na temat jej wartości odżywczej i potencjalnych korzyści zdrowotnych.

Co w niej znajdziemy?

Rukola jest bogatym źródłem licznych składników odżywczych, w tym makro- i mikroelementów oraz substancji o wysokim potencjale biologicznym. Zawiera znaczne ilości potasu, wapnia i magnezu, a także witamin, takich jak A, C, E i K. Ponadto jest źródłem błonnika pokarmowego, który odgrywa kluczową rolę w regulacji procesów trawiennych oraz utrzymaniu prawidłowej mikroflory jelitowej.

Jednym z najistotniejszych składników bioaktywnych obecnych w rukoli są glukozynolany – związki siarkowe, które ulegają enzymatycznej hydrolizie do izotiocyjanianów. Te ostatnie wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, co przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników oraz ograniczenia stresu oksydacyjnego. W literaturze naukowej podkreśla się ich potencjalną rolę w prewencji schorzeń nowotworowych oraz chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jak wpływa na zdrowie?

Regularne spożycie rokietty siewnej może przyczyniać się do poprawy parametrów metabolicznych oraz redukcji ryzyka rozwoju miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Wysoka zawartość błonnika wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, co wspomaga procesy trawienne oraz regulację masy ciała. Ponadto rukola charakteryzuje się niską wartością energetyczną (około 25 kcal/100 g), co sprawia, że stanowi cenny składnik diet redukcyjnych.

Należy jednak podkreślić, że ze względu na wysoką zawartość witaminy K, spożycie rukoli powinno być monitorowane u pacjentów stosujących terapię przeciwzakrzepową. Witamina K bierze udział w syntezie czynników krzepnięcia, co może wpływać na skuteczność leków antagonistycznych wobec tej witaminy, takich jak warfaryna. Z tego względu osoby przyjmujące tego typu farmakoterapię powinny skonsultować włączenie rukoli do diety ze specjalistą.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Jedz zgodnie z kolorami tęczy! Zasada pięciu kolorów

Co jeść, aby zwiększyć odporność i zwalczać infekcje

Jak się wspomóc przy aktywności fizycznej?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.