Trump odpala bombę: cła wzajemne na kraje całego świata!

Podpisanie rozporządzenie o cłach wzajemnych na kraje całego świata ogłosił w środę prezydent Donald Trump podczas przemówienia przed Białym Domem. Jak stwierdził, jest to jeden z najważniejszych dni w historii Ameryki. Cła wzajemne będą wynosiły około połowy łącznych stawek ceł i pozacelnych barier handlowych, stosowanych przez inne kraje wobec USA.

„Przez dziesięciolecia nasz kraj był rabowany, plądrowany, gwałcony; plądrowany przez narody bliskie i dalekie, zarówno przyjaciół, jak i wrogów” - powiedział Trump podczas przemówienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu.

Przemówienie prezydenta Donalda Trumpa w Ogrodzie Różanym / autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

„Za chwilę podpiszę historyczny dekret wykonawczy, wprowadzający wzajemne cła na kraje na całym świecie. Wzajemne. Oznacza to, że oni robią to nam, a my robimy to im. Bardzo proste. Prościej się nie da. To jeden z najważniejszych dni, moim zdaniem, w historii Ameryki. To nasza deklaracja niepodległości gospodarczej” - oznajmił.