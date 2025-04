Zgarniają pensję w euro, a nie pracują ani jednego dnia

Na rynku pracy pojawił się niepokojący trend. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których polscy pracownicy zatrudnieni w zagranicznych firmach, w tym głównie w krajach skandynawskich i Beneluksu, wykorzystują luki w systemie, aby uzyskać korzyści finansowe, jednocześnie nie realizując swoich obowiązków zawodowych. Mimo to otrzymują wynagrodzenie w euro, sięgające często kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. O co dokładnie chodzi?

Polacy pracujący za granicą nadużywają zwolnień lekarskich

Pracownicy z Polski zatrudnieni w zagranicznych firmach w branżach takich jak transport czy logistyka, teoretycznie pracują przez dwa tygodnie w miesiącu poza granicami naszego kraju, a przez pozostałe dwa tygodnie mają prawo do odpoczynku, co daje im możliwość np. powrotu do Polski. Jednak w praktyce, zamiast pracować zgodnie z umową, część z nich korzysta z wątpliwych L4, spędzając całe miesiące w kraju. Zdarza się, że pracownicy nie wykonują żadnej pracy, a mimo to otrzymują wysokie wynagrodzenie w euro, które w przeliczeniu na złotówki może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Co więcej, istnieją poważne obawy, że część z pracowników zatrudnionych w zagranicznych firmach, w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim podejmuje dodatkowe prace zarobkowe w Polsce.

Do naszych specjalistów zwracają się przedstawiciele zagranicznych firm, którzy sygnalizują bezradność w obliczu tego procederu. Pomimo oficjalnego zatrudnienia, pracownicy nie pojawiają się w pracy, a ich zwolnienia lekarskie budzą poważne wątpliwości. Jednocześnie pobierają sowite - jak na polskie realia -wynagrodzenie. Nasze doświadczenie nakazuje przypuszczać, że część z nich w tym czasie podejmuje także inne działalności zarobkowe w kraju – wyjaśnia Mikołaj Zając, prezes polskiej firmy doradczej Conperio, która zajmuje się problematyką absencji chorobowych.

Łatwość pobierania L4 i utrata zaufania do polskiego pracownika

Współczesny system medyczny, który umożliwia uzyskiwanie zwolnień lekarskich za pośrednictwem teleporad lub internetu, w znaczący sposób zwiększa skalę tego procederu. Uzyskanie L4 w łatwy sposób, w kilka minut, bez konieczności osobistej wizyty u lekarza, staje się dla niektórych osób wygodnym sposobem na obejście tradycyjnych procedur. To zjawisko dodatkowo podważa zaufanie do systemu opieki zdrowotnej i sprzyja nadużyciom, co w dalszej perspektywie destabilizuje system i zwiększa koszty społeczne.

Długotrwałe nadużywanie zwolnień lekarskich prowadzi do poważnych problemów w organizacjach zatrudniających pracowników w międzynarodowych strukturach. Pracodawcy, którzy skarżą się na brak efektywności i zaangażowania swoich pracowników, narażeni są na zwiększone koszty związane z poszukiwaniem zastępstw, a także z obniżoną wydajnością pracy. W dłuższej perspektywie może to również prowadzić do problemów z reputacją firmy, zwłaszcza jeśli proceder ten dotyczy wielu pracowników w tej samej organizacji.

Wzrost liczby przypadków nadużyć związanych z L4 w kontekście międzynarodowego zatrudnienia to tylko jeden z objawów szerszego problemu. Proceder ten niekorzystnie wpływa na postrzeganą uczciwość polskich pracowników na rynkach międzynarodowych. Rosnąca liczba nielegalnych i nieetycznych praktyk może wpłynąć na reputację całego kraju jako solidnego dostawcy pracowników. To z kolei może utrudnić negocjacje z zagranicznymi pracodawcami i zniechęcić ich do zatrudniania polskich pracowników w przyszłości – podkreśla Mikołaj Zając.

Jak podsumowuje ekspert, w obliczu tego trendu konieczne staje się wprowadzenie przemyślanych zmian zarówno w polskim systemie kontroli absencji chorobowych, jak i w regulacjach dotyczących międzynarodowego zatrudnienia. Eksperci wskazują na potrzebę szerokiej współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom.

Źródło: materiały prasowe Conperio

