W USA „czysty, piękny węgiel” wraca do łask

Donald Trump dotrzymuje obietnic wyborczych – teraz stawia na „czysty, piękny węgiel”, pomimo nastawienia reszty Zachodu na dekarbonizację i na przekór powszechnym krytycznym opiniom.

Po tym jak amerykański przywódca zapowiedział wycofanie USA z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego, ograniczył dotacje do odnawialnych źródeł, promuje ropę i gaz ziemny, teraz stawia na renesans węgla. Wczoraj późnym wieczorem podpisał kolejne rozporządzenia wykonawcze, odwracając tym samym trend polityczny swojego poprzednika Joe Bidena, który postawił sobie za cel jak najszybsze – w ciągu kilku lat – zamknięcie kopalni i elektrowni węglowych w ramach agendy proklimatycznej.

W efekcie wczorajszej decyzji przestanie obowiązywać moratorium na dzierżawę złóż węgla, występujących na terenach federalnych (gruntach państwowych), a agencje federalne mają znieść wszelkie bariery blokujące wydobycie surowca. Równocześnie Donald Trump stawia na promocję eksportu węgla i liczy, że elektrownie go wykorzystujące będą mogły dostarczać energie do zasilania nowych centrów danych; sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów.

Donald Trump podpisuje „węglowe” rozporządzenie w USA / autor: PAP/EPA/Al Drago

Całkowita rezygnacja z obniżania emisji gazów cieplarnianych

O decyzji prezydenta USA informują światowe media, wskazując z jednej strony na to, ze dowodzi całkowitej rezygnacji z polityki na rzecz obniżenia emisji, a z drugiej – na to, że i tak nie uda się w USA przywrócić złotej ery węgla. Przypomnijmy, że Donald Trump wielokrotnie podkreślał w czasie swojej kampanii wyborczej, ze trzeba stawiać na surowce kopalne i ich wydobycie, z jednej strony z względów bezpieczeństwa dostaw energii a z drugiej – by doprowadzić do spadku cen prądu i paliw dla odbiorców.

We wpisie na platformie Truth Social Donald Trump przekonuje, że podjął „historyczne działania, aby „pomóc amerykańskim pracownikom, górnikom, rodzinom i konsumentom”. I zapewnił, że „raz na zawsze kończy wojnę Joe Bidena z pięknym, czystym węglem”.

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenia o liberalizacji rynku węgla w obecności delegacji amerykańskich górników / autor: PAP/EPA/Al Drago

Trump przywraca „przemysł najlepszy pod względem mocy”

A przy okazji podpisania rozporządzeń w sprawie węgla w Białym Domu prezydent stwierdził, że „przywraca przemysł, który został porzucony, mimo że był najlepszy pod względem mocy — prawdziwej mocy”.

W licznych komentarzach mediach amerykańskich po jego decyzji ton jest podobny – renesansu węgla w USA jednak nie będzie.

Przypomnijmy, że liderem w dekarbonizacji na świecie jest Europa, realizująca Zielony Ład – według którego w połowie wieku ma być neutralna dla klimatu. Natomiast czołowi emitenci – Chiny i Indie wykorzystują ogromne ilości węgla w swoich elektrowniach, zaś władze w Pekinie nawet zgodziły się na budowę kolejnych.

Agnieszka Łakoma

