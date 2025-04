Na forexie z dużą stratą

Zdecydowania większość graczy na rynku forex, inwestujących m.in. w waluty, ponosi poważne straty. Magia forex przyciąga inwestorów spragnionych wysokich zysków, zapewniając przy okazji potężną porcję adrenaliny.

Na tym rynku przegranych jest kilkukrotnie więcej niż wygranych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował właśnie raport, który jest swoistym ostrzeżeniem dla inwestorów wchodzących na ten rynek zbyt pochopnie, bez doświadczenia i bez odpowiedniej wiedzy.

KNF zebrał dane z lat 2020-2024 i posegregował je według metodologii opartej o zrealizowany wynik per saldo klienta na koniec roku kalendarzowego. Analiza dotyczyła transakcji na platformach umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne. Jednym słowem “forex”, którym zajął się KNF, to nie tylko rynek walutowy, ale cały Over The Counter Market - OTC. Handluje się na nim nie tylko walutami, ale również kontraktami na indeksy giełdowe, surowce, metale szlachetne, akcje… Obrót na nim dokonuje się poza oficjalnymi giełdami i bez nadzoru regulatora.

Z analizy KNF wynika, że większość aktywnych inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych (70,6 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W stosunku do lat poprzednich, w 2024 r. spadły zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na jednego klienta: w 2020 roku można było zarobić na forexie średnio 15,5 tys. zł, a w roku 2024 - 6,5 tys. zł.

Straty były znacznie większe (poza rokiem 2022, kiedy bilans mniej więcej był równy zeru): w 2020 roku wyniosły średnio 19 tys. zł, a rok temu - 11,9 tys. zł. W sumie, po porównaniu zysków i strat, średni wynik okazał się w 2024 roku ujemny i wyniósł minus 6499 zł. W 2024 r. łączna wartość strat poniesionych przez inwestorów na tym rynku stanowiła ponad 4-krotność łącznej wartości zysków.

W 2024 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,9 proc. udziałem oraz z 92,6-proc. partycypacją pod względem wartości nominalnej transakcji.

W sumie, zysk na forexie w 2024 roku wyniósł 475,3 mln zł, a strata - ponad 2 mld zł.

Coraz więcej chętnych na forex

Większy (gorszy) średni wynik osiągnęli Polacy (KNF przeprowadził wyliczenia także dla tej grupy), który wyniósł minus 8442 zł. Odsetek inwestorów, którzy ponieśli stratę, był w zeszłym roku zbliżony do grupy “mieszanej” - 70,2 proc. Inwestorom zagranicznym wiodło się w zeszłym roku na foreksie lepiej niż polskim: w przypadku pierwszych zysk osiągnęło 37,8 tys.klientów, a drugich - 34,8 tys. Straty stały się z kolei udziałem 82 tys. Polaków i 92,2 tys. klientów zagranicznych.

Co ciekawe, mimo wyraźnej i konsekwentnej przewagi strat nad zyskami, na forex ciągną coraz większe rzesze inwestorów polskich i zagranicznych: o ile w 2020 roku klientów z plusem na koncie było 8,8 tys, a w 2021 roku - 15 tys., to w zeszłym już 34,8 tys. Wysoka dynamika jest też udziałem inwestorów ze stratą: w 2020 roku było ich 30,4 tys., a w 2024 r. już 82 tys.

UKNF przypomina na zakończenie swojego raportu, że “instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków”.

Stanisław Koczot