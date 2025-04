Wojna celna na całego. Teraz chińskie „125 procent!”

Chińskie ministerstwo finansów ogłosiło w piątek podniesienie ceł na produkty importowane z USA do poziomu 125 proc. Decyzja wchodzi w życie w sobotę. Jest to odpowiedź na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na chińskie towary do 145 proc.

„Nałożenie przez USA rażąco wysokich ceł na Chiny poważnie narusza międzynarodowe i gospodarcze zasady handlu, podstawowe prawa gospodarcze i zdrowy rozsądek oraz jest całkowicie jednostronnym zastraszaniem i przymusem” - stwierdziło chińskie ministerstwo finansów w oświadczeniu.

Jak dodano, „jest to całkowicie jednostronne zachowanie, oparte na zastraszaniu i przymusie”. „Chiny zdecydowanie to potępiają” - oznajmiło ministerstwo.

W oświadczeniu podkreślono, że podwyżki amerykańskich taryf są ”pozbawione sensu ekonomicznego” i „staną się pośmiewiskiem w historii gospodarki światowej„. Dodano, że przy obecnym poziomie ceł towary z USA nie mają szans na popyt na chińskim rynku.

„Jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować swoją taryfową grę liczbową, Chiny ją zignorują” - zapowiedział resort w Pekinie. „Jeśli jednak strona amerykańska będzie nalegać na dalsze znaczące naruszanie chińskich interesów, Chiny zdecydowanie się temu przeciwstawią i będą walczyć do końca” - oświadczyły władze ChRL.

Ogłoszone w środę przez Trumpa zwiększenie ceł na towary z Chin było ostatnim, jak dotąd, ciosem w wojnie handlowej Waszyngtonu z Pekinem. ChRL miała początkowo zostać objęta cłem w wysokości 34 proc. (oprócz 20-procentowych stawek związanych z fentanylem), jednak po odwecie Pekinu taryfa została podniesiona najpierw do 84 proc., a następnie do 125 proc.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

