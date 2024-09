InPost powiększa sieć urządzeń w Europie

InPost dysponował ponad 78 tys. punktów out-of-home, w tym blisko 43 tys. urządzeń Paczkomat i prawie 35 tys. punktów PUDO na 9 europejskich rynkach według stanu na koniec sierpnia. W Wielkiej Brytanii sieć InPost przekroczyła 8 tys. maszyn Paczkomat, a we Francji 6 tys., podała spółka.

„Bardzo intensywnie rozwijamy się na wszystkich rynkach europejskich - na koniec II kwartału zwiększyliśmy naszą sieć urządzeń Paczkomat o 29 proc. r/r, a liczba punktów PUDO wzrosła o 17 proc.. Łącznie nasza europejska sieć - wraz z Polską - obejmuje już blisko 43 tysiące urządzeń Paczkomat. To oznacza, że jesteśmy europejskim liderem w tym obszarze i coraz mocniej wyprzedzamy konkurencję pod względem zarówno gęstości sieci, efektywności logistyki, jak też oferty dla klientów i dopasowania do wymagań konsumentów kupujących online. Widzimy wymierne efekty tych działań oraz mocne wzrosty przychodów, rentowności i wolumenów obsłużonych przesyłek we wszystkich krajach - są one wyższe niż dynamika rynku e-commerce na danym rynku. Już teraz oferujemy przesyłki międzynarodowe między Hiszpanią a Włochami, a już niedługo rozszerzymy tą opcje o kolejne rynki. Bieżący rok to gigantyczny rozwój Grupy InPost w Europie i jestem pewien, że nie powiedzieliśmy w tej kwestii ostatniego słowa” - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Wielka Brytania strategicznym rynkiem

W Polsce sieć InPost obejmuje blisko 24 tys. maszyn Paczkomat, a w Wielkiej Brytanii jest ich już 8 tys. Mondial Relay posiada we Francji 6 tys. urządzeń Paczkomat, a w krajach Beneluksu ponad 200 maszyn. Na Półwyspie Iberyjskim działa 1 700 urządzeń Paczkomat, a we Włoszech to już 2 700 urządzeń.

Paczkomat InPost we Włoszech

„W Wielkiej Brytanii sieć InPost przekroczyła już 8 000 maszyn Paczkomat - jest to najszybciej rozwijający się rynek, kluczowy w strategii wzrostu i ekspansji firmy. We Francji Grupa również jest liderem pod względem liczby maszyn - ich liczba w ciągu jednego roku wzrosła o 50 proc., a kolejne etapy rozwoju sieci będą realizowane dzięki współpracy z Carrefour. Na Półwyspie Iberyjskim InPost jest operatorem posiadającym największą sieć dostaw z własnymi punktami” – ocenia polska firma.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

ISBnews, sek

