Trump gra cłami, bo nie ma alternatywy

Gdy Donald Trump ze swoim planem taryf celnych jest niemal powszechnie krytykowany przez ekspertów od gospodarki, a przywódcy z różnych zakątków świata cyklicznie przedstawiają negatywne opinie na temat tej polityki,dla porównania warto spojrzeć sprawę w sposób, w jaki zrobił jeden z analityków Hoover Institution.

Przypomnijmy, że jeszcze w kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał walkę z deficytem handlowym USA, który osiągnął rekordowy poziom – blisko bilion dolarów. Po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta USA najpierw zapowiedziała wyższe cła na towary od sąsiadów – Kanady i Meksyku a także na chińskie, potem w marcu obłożył 25-procentowymi stawkami import stali i aluminium, aby 2 kwietnia ogłosić podwyżkę taryf niemal na cały import. To wywołało prawdziwą polityczną burzę, oskarżenia o wywołanie wojny handlowej i także tąpniecie na światowych giełdach. Ale też - jak przyznał sam Donald Trump - rozdzwoniły się telefony od przywódców różnych krajów, skłonnych do natychmiastowych rozmów, by uzyskać porozumienie handlowe z USA.

Wyzwaniem gigantyczny dług publiczny

Prezydent USA musi mierzyć się nie tylko z deficytem handlowym ale także gigantycznym długiem publicznym. Według danych z tego miesiąca USA są winne swoim wierzycielom — 36 215, 7 miliardów dolarów. Dla porównania 40 lat temu była to kwota 907 mld dol. Według Congressional Budget Office dług publiczny wzrośnie do 54 bilionów dolarów w ciągu następnej dekady, co grozi zapaścią kraju.

Wobec powszechnej krytyki polityki celnej Trumpa Victor Davis Hanson - pracownik naukowy w Hoover Institution, cytowany przez portal Fox News, postanowił przedstawić ją „od drugiej strony”. Postawił pytania, z których kilka wybranych publikujemy poniżej.

1. „Czy nasi partnerzy handlowi woleliby zamienić się z nami miejscami?

Jak nazwać politykę ostatniego półwiecza stosowaną przez Europę, Azję, Chiny i innych, mającą na celu zapewnienie asymetrycznych taryf, pseudo-ochronnych ograniczeń handlowych i dużych nadwyżek?

Dlaczego większość państw preferuje nadwyżki handlowe i cła ochronne? Czy Europa, Azja, Chiny i inne kraje postępują głupio?

Dlaczego partnerzy handlowi Ameryki nie wybierają deficytów takich jak nasz — skoro rzekomo uważamy, że są one albo korzystne, albo być może nieistotne?

2. Dlaczego negocjacje i dlaczego teraz?

Dlaczego 70 krajów chce teraz negocjować z Ameryką stawki celne, albo do zera, albo odwrotnie, do poziomu naszych stawek? Czy to dobra rzecz? Jeśli tak, dlaczego nasi partnerzy handlowi nie chcieli obniżyć swoich barier handlowych dużo wcześniej?

3. Czy Wall Street obawia się, że nadchodzące obniżki podatków, większa deregulacja, większe cięcia budżetowe i ciągłe wysiłki na rzecz wyeliminowania deficytów budżetowych i zmniejszenia długu publicznego wprowadzone przez Donalda Trumpa zahamują wzrost gospodarczy?

4. Czy Kanada byłaby zaniepokojona, gdyby Stany Zjednoczone miały nadwyżkę handlową w wysokości ponad 63 miliardów dolarów, odmawiając jednocześnie spełnienia wymogu NATO dotyczącego przeznaczania 2 procent PKB na obronność i przeznaczając zamiast tego tylko 1,3 procent?

5. Czy Trump powinien próbować zwiększyć dług publiczny o 7 bilionów dolarów, co uczynił były prezydent Joe Biden?”

Oprac. AŁ

