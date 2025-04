Coraz więcej zagadek wokół wybuchu w Iranie

W ocenie operatora irańskiego portu Szahid Radża’i w mieście Bandar-e Abbas przyczyną sobotniej eksplozji były niezgodne z prawdą deklaracje importowe, przekazała w niedzielę agencja ILNA. W wybuchu zginęło co najmniej 40 osób, ucierpiało ponad 1200.

„Towary wyjątkowo niebezpieczne zostały zadeklarowane jako zwykłe i były składowane w porcie” - powiedział agencji szef firmy Sina Port and Marine Services Company, Said Dżafari. „Wybuch był wynikiem wielokrotnego podawania fałszywych informacji o materiałach niebezpiecznych i dostarczania ich bez niezbędnej dokumentacji - stwierdził. - Siła eksplozji i promień zniszczenia wskazują, że ładunek był wysoce niebezpieczny„.

W niedzielę Najwyższy Przywódca Iranu Ali Chamenei przekazał ofiarom i im bliskim kondolencje, poinformował portal Iran International. Wezwał też funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości do ”przeprowadzenia dokładnego dochodzenia, które doprowadziłoby do zidentyfikowania zaniedbań lub umyślnych działań„, które doprowadziły do eksplozji, oraz do „podjęcia działań zgodnie z przepisami”.

Po eksplozji natychmiast pojawiły się spekulacje, że jej źródłem mógł być wojskowy import. Sugerowano, że potężny wybuch spowodował nadchloran sodu, substancja stosowana w produkcji stałego paliwa rakietowego. Rzecznik ministerstwa obrony oświadczył jednak, że pogłoski te są „celową dezinformacją i propagandą” rozpowszechnianą przez zagraniczne media.

PAP, sek

