ING z nowym prezesem

We wtorek Brunon Bartkiewicz oddał stery w ING Banku Śląskim Michałowi Bolesławskiemu. Bartkiewicz był jednym z najdłużej urzędujących prezesów w polskim sektorze bankowym. W 2024 roku otrzymał nagrodę specjalną „Gazety Bankowej”.

Zmiana na stanowisku szefa ING BSK odbyła się zgodnie z planem. W kwietniu zeszłego roku bank poinformowało o planowanym odejściu Bartkiewicza z funkcji prezesa z końcem jego kadencji w 2025 roku. 3 września 2024 roku ogłoszono, że jego następcą zostanie Michał Bolesławski (zgodę Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał 20 grudnia). W ostatni wtorek odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy banku, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2024 rok, po którym wygasła kadencja Brunona Bartkiewicza, a swoje urzędowanie rozpoczął Michał Bolesławski.

W ING przez 30 lat

Bartkiewicz spędził w ING BSK aż trzydzieści lat. Do Banku Śląskiego trafił w 1991 r. (nazwy ING BSK zaczęto używać oficjalnie dopiero od 2001 roku, kiedy nastąpiło formalne połączenie z ING Bankiem N.V. Oddział w Polsce), w wieku 28 lat został dyrektorem banku, w maju 1994 - I zastępcą prezesa zarządu, a rok później - prezesem. Szefem banku - licząc wszystkie kadencje, od 1995 roku z przerwami do 2025 r. - był przez 20 lat. W międzyczasie zajmował wysokie stanowiska w centrali Grupy ING w Amsterdamie: był dyrektorem generalnym oraz członkiem zarządu w ING Direct NV, członkiem General Management Team w ING Direct, w którym odpowiadał m.in. za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii , Australii.

Bartkiewicz to jeden z prezesów najdłużej pełniących swoją funkcję w polskiej bankowości - pierwsze miejsce należy cały czas do bezkonkurencyjnego Bogusława Kotta, który kierował Bankiem Millennium przez ponad 24 lata.

Walka postu z karnawałem

W zeszłym roku “Gazeta Bankowa” przyznała Brunonowi Bartkiewiczowi nagrodę specjalną Bankowy Menedżer Roku, uzasadniając to m.in. tym, że “stworzył niezwykle innowacyjną instytucję finansową, w wielu przypadkach wyznaczającą nowe kierunki na polskim rynku bankowym. Jego zasługi dla polskiej, a także europejskiej bankowości, są nie do przecenienia”.

W wywiadzie, który ukazał się w “Gazecie Bankowej” w związku z tą nominacja, Brunon Bartkiewicz mówił m.in. że “sektor bankowy nie jest zabawką, nie służy do łatania polityki społecznej w momencie, kiedy budżet państwa nie chce się tego podjąć. Takie podejście powoduje, że tracimy zdolność do tworzenia konkurencyjnej gospodarki w średnim i długim horyzoncie. Walka krótkoterminowego karnawału z długoterminowym postem nadal trwa. Wydaje mi się, że nie do końca to rozumiemy. Mam nadzieję, że wzrost gospodarczy i większy popyt na inwestycje znów wróci. Na razie nikt tego wzrostu do końca nie wspiera. Cud gospodarczy w Polsce już się dokonał, temu nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zaprzeczyć. Stabilność i rozwój gospodarczy w ciągu następnych dwóch–trzech lat zostały już przesądzone, ale my rozmawiamy o tempie wzrostu za 5, 10 i 15 lat. Już dzisiaj to kreujemy, bo gospodarka nie funkcjonuje na tej zasadzie, że po dziś wygłoszonej deklaracji jutro świat się zmieni. To tak nie działa i nigdy działać nie będzie”.

Następca Bartkiewicza

Nowy prezes banku, Michał Bolesławski, jest związany z ING BSK od 24 lat, ma długi staż w zarządzie. W 2008 roku został wiceprezesem ING Banku Śląskiego nadzorującego Pion Klientów Biznesowych oraz spółki: ING Commercial Finance, ING Lease, ING Usługi dla Biznesu. W styczniu 2021 roku awansował na stanowisko szefa Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w Grupie ING. W 2023 roku objął stanowisko Global Head of Business Banking oraz został członkiem Board of Directors w ING Belgia.

Stanisław Koczot

