Prezes ING: Tylko atom da Polsce stabilność energetyczną

W przekonaniu prezesa ING Banku Śląskiego w Polsce bardzo trudno będzie osiągnąć stabilność energetyczną bez uruchomienia energetyki jądrowej.

Prezes ING Banku Śląskiego uważa, że dla gazu ziemnego przejściowo jest miejsce w projektach inwestycyjnych, później po 2050 roku będą to już lata bez gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Trwają spory wokół energii jądrowej. Ja żyję w przekonaniu, że energia jądrowa zostanie uznana za energię co najmniej „zielonkawą”. – W moim przekonaniu nam w Polsce, bez atomu, będzie bardzo trudno osiągnąć stabilność energetyczną – czytamy wypowiedź Bartkiewicza na portalu Biznesalert.pl.