Te produkty mogą potajemnie podnosić ciśnienie krwi

Nadciśnienie tętnicze, nazywane często „cichym zabójcą”, jest schorzeniem, które przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, a jego nieleczona postać wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy niewydolność nerek. Wśród głównych czynników wyzwalających wymienia się m.in. przewlekły stres, otyłość, niski poziom aktywności fizycznej oraz nadmierne spożycie sodu.

Istotnym elementem profilaktyki oraz leczenia nadciśnienia tętniczego są regularne pomiary ciśnienia i modyfikacja stylu życia, w tym diety.

Uważaj na te produkty

W literaturze zwraca się uwagę na szczególną rolę produktów zawierających cukry dodane, zwłaszcza napojów słodzonych, zarówno gazowanych, jak i tzw. „owocowych”, często nie zawierających istotnych ilości rzeczywistych owoców. Szklanka takiego napoju może zawierać od 15 do 30 g cukrów prostych, co odpowiada 3–5 łyżeczkom. Z kolei w butelce o pojemności 0,5 litra może się ich znajdować nawet około 50 g, czyli około 10 łyżeczek. Regularne spożycie napojów tego typu powiązano ze wzrostem skurczowego ciśnienia krwi o około 1,5 mmHg w analizach populacyjnych z ostatnich lat.

Negatywny wpływ na wartości ciśnienia tętniczego wykazano również w odniesieniu do ogólnego wysokiego spożycia cukrów prostych, w tym cukru stołowego i słodyczy. Dane z wybranych badań sugerują, iż przewlekłe spożycie dużych ilości cukru może prowadzić do istotnego wzrostu ciśnienia tętniczego – odpowiednio o około 7 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego oraz o 5,5 mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Mechanizmy odpowiedzialne za to zjawisko mogą obejmować m.in. zwiększenie insulinooporności, wzrost masy ciała oraz zaburzenia równowagi sodowo-potasowej.

W żywieniu osób z nadciśnieniem zaleca się ograniczenie produktów wysokocukrowych na rzecz alternatyw o niższym indeksie glikemicznym i bez dodatku cukru. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie naturalnych substancji słodzących, takich jak stewia, erytrytol czy ksylitol. Zamiast słodyczy warto włączyć do diety świeże lub suszone owoce, a także produkty naturalnie bogate w mikroelementy, takie jak pestki dyni czy nasiona słonecznika.

Filip Siódmiak

