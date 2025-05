Zielony ład na cenzurowanym. W Hiszpanii po blackoucie

Czy po gigantycznej awarii prądu Hiszpania postawi znów na atom? Dziś premier kraju będzie się tłumaczył w Parlamencie, dlaczego do niej doszło.

Blackout, który na ponad dobę spowodował, że około 60 milionów ludzi nie tylko w Hiszpanii ale i Portugalii zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej wywołał nie tylko chaos w obu krajach. Za dramatycznymi wydarzeniami 28 i 29 kwietnia poszła także fala krytyki pod adresem rządzących i oczekiwania wyjaśnień. Socjalistyczny premier Pedro Sanchez musi więc się gęsto tłumaczyć. Na dziś zaplanowano w tej sprawie jego wystąpienie przed parlamentarzystami. Choć wielu ekspertów wskazuje, ze do awarii przyczyniło się fakt nadmiernego wykorzystania odnawialnych źródeł i zbyt słabego ich zabezpieczenia ich działania źródłami stałymi, to jednak Bruksela – forsując Zielony Ład i rozwój OZE przekonują, że blackoutu nie należy wiązać z rozwojem „czystej” energetyki.

Rząd w Madrycie dusi podatkami energetykę atomową

Po awarii władze w Madrycie muszą podjąć działania, by poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju i nie dopuścić do powtórki kryzysu. Tymczasem – jak informuje agencja Reuters – w Hiszpanii rośnie presja na zwiększenie roli elektrowni atomowych w miksie energetycznym jako stabilnych i niezależnych od pogody źródeł produkcji prądu . Przypomnijmy, że ich zagorzałą przeciwniczką jest Teresa Ribera – obecnie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która jako minister w rządzie hiszpańskim zadbała o ograniczenie działania elektrowni atomowych w tym kraju. W krajowej strategii jest planowane przejście niemal całkowite na OZE w kolejnych latach, choć Hiszpania ma siedem reaktorów, z których działa tylko pięć i to w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż nie są w stanie - m.in. z powodu polityki podatkowej – konkurować z odnawialnymi źródłami. Za 10 lat Hiszpania już w ogóle nie zamierza z nich korzystać.

Agencja Reuters cytuje wypowiedź szefa hiszpańskiego giganta Endesa, który zaapelował do rządu o ponowna analizę „obciążeń podatkowych elektrowni jądrowych i podniesienia poziomu opłacalności inwestycji w sieci energetyczne”.

Potrzebujemy solidnej i odpornej sieci, co wymaga znacznych inwestycji, a także uczciwego wynagrodzenia – powiedział dyrektor generalny Endesy Jose Bogas.

Jego zdaniem „kluczowe znaczenie ma także zróżnicowana i konkurencyjna struktura generacji energii”, dlatego konieczny jest przegląd opodatkowania energii jądrowej, „aby zapewnić jej opłacalność ekonomiczną, tak aby mogła zapewnić bezpieczeństwo dostaw na lata”.

O powrót do energetyki jądrowej apeluje też opozycja polityczna w Hiszpanii. Tuż po awarii (cytowany przez portal El Pais) lider konserwatywnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo przypomniał, ze energia odnawialna jest niestabilna.

Nasz system energetyczny jest zarządzany z ogromnym ideologicznym skrzywieniem” — mówił w wywiadzie radiowym, wzywając do zastopowania procesu wycofywania się z energetyki jądrowej.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bańka spekulacyjna na złocie? Ekspert: nieporozumienie!

Motoryzacyjna zapaść w Polsce! Produkcja, eksport i zatrudnienie - w dół

Obniżki stóp warte tyle, co upust o tysiąc złotych

»» Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła o wydatkach na obronność – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24