NBP prostuje: "dezinformacja w czystej postaci"

Opisywanie technicznych tematów pracy NBP przez dziennikarza Radia ZET, niezaznajomionego ze sprawami bankowości centralnej, nie ma sensu i musi zostać potraktowane jako nastawione wyłącznie na sensację oraz dezinformację – ocenia Maciej Antes, rzecznik prasowy Narodowego Banku Polskiego.

Na portalu Radia ZET opublikowano w poniedziałek materiał „Ujawniamy: bunt w Narodowym Banku Polskim. Prezes Glapiński idzie na układ z premierem Tuskiem?” opisujący rzekome działania podejmowane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i zarząd NBP.

Rzecznik prasowy NBP Maciej Antes w nawiązaniu do tej publikacji Radia ZET przekazał poniższy komunikat:

Zarząd NBP to obecnie 9 osób, które działają i głosują kolegialnie. Dyskusje w tym gronie, nanoszenie poprawek, a więc współpraca przed przyjęciem ostatecznej wersji uchwały jest czymś naturalnym. W zakresie omawianej w artykule Radia ZET uchwały, należy podkreślić, że została ona przyjęta przez Zarząd NBP, jednak to Rada Polityki Pieniężnej decyduje o finalnej treści, przyjmując ją na posiedzeniu.

Współpraca z Ministerstwem Finansów jest częścią ustawowych obowiązków NBP w różnych obszarach, a to oznacza kontakty robocze i oficjalne na różnych szczeblach. Z tego powodu opisywanie technicznych tematów pracy NBP przez dziennikarza Radia ZET, niezaznajomionego ze sprawami bankowości centralnej, nie ma sensu i musi zostać potraktowane jako nastawione wyłącznie na sensację oraz dezinformację. Tym bardziej zastanawia cytowanie takich doniesień stale przez te same media.

Manipulacyjne intencje potwierdza również bazowanie kolejny już raz przez dziennikarza na przeciekach jednej osoby, negatywnie nastawionej do NBP, oraz cytowanie z nazwiska wyłącznie osoby z wiadomymi poglądami.

Ponieważ kolejny news w Radiu ZET wygląda na początek owocnej współpracy z „dobrze poinformowanym” kontaktem w banku, proponuję, by cytować ów „kontakt” z nazwiska, co pozwoli opinii publicznej dokładniej zrozumieć intencje wywoływania sensacji i dezinformacji w mediach. Skoro dziennikarz Radia ZET przyznaje, że dysponuje roboczymi materiałami z prac Zarządu NBP, powinien się zastanowić, czy przekazywanie ich do mediów i wskazywanie narracji przez osobę z banku jest moralnie dopuszczalne oraz czy publikowanie takich artykułów nie wprowadza odbiorców w błąd. Według mnie jest to dezinformacja w czystej postaci, a najlepszym tego dowodem są absurdalne nagłówki kreowane w mediach na bazie tego artykułu.

