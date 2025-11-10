Ryanair kasuje papierowe karty pokładowe!

Od środy 12 listopada pasażerowie będą musieli skorzystać z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji podczas odprawy - przypomina Ryanair. Oznacza to, że nie będzie już możliwości pobierania i drukowania papierowych kart pokładowych tej linii lotniczej.

Od najbliższej środy pasażerowie Ryanaira nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej, ale będą musieli korzystać z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji „myRyanair” podczas odprawy, aby wejść na pokład samolotu irlandzkiej linii lotniczej.

Rewolucja dla 200 milionów pasażerów Ryanaira

Według Ryanaira zmiana oznacza m.in. szybszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów. Klienci mogą też korzystać z różnych funkcji aplikacji - m.in. informacji o lotach i ich aktualizacji w czasie rzeczywistym czy alternatywnych wariantach lotów. Linia podkreśliła, że prawie 80 proc. z 200 milionów pasażerów Ryanaira korzysta już z cyfrowej karty pokładowej.

Na stronie internetowej przewoźnik zapewnił, że jeśli pasażer zgubi smartfon lub tablet albo rozładuje się bateria urządzenia - otrzyma on bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.

W Polsce Ryanair oferuje rejsy z 13 lotnisk; posiada sześć baz operacyjnych, w których znajdują się 44 samoloty.

Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie ponad 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie.

PAP, sek

