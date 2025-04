Co spowodowało blackout? Jest odpowiedź

Hiszpania w poniedziałek niemal całkowicie pogrążyła się w ciemnościach po tym, jak w ciągu zaledwie kilku sekund krajowy system energetyczny utracił ponad połowę dostępnej mocy. W momencie awarii, odnawialne źródła energii – głównie fotowoltaika – odpowiadały za ponad 60 proc. produkcji energii. Zdaniem niezaleznych ekspertów, min. Kathryn Porter, to właśnie nadmierne poleganie na niestabilnych źródłach, takich jak słońce czy wiatr, mogło przyczynić się do kryzysu.

„Straciliśmy nagle, w ciągu pięciu sekund 15 GW, czyli ok. 60 proc. mocy w systemie; nie wiemy jeszcze co do tego doprowadziło” – powiedział w poniedziałek późnym wieczorem na konferencji prasowej premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Blackout na cały kraj

Blackout dotknął również części Portugalii i Francji, powodując m.in. paraliż metra, wprowadzenie stanu wyjątkowego w kilku regionach i braki w zaopatrzeniu sklepów. Premier Pedro Sanchez poinformował, że o godzinie 12:33 nastąpiła gwałtowna utrata 15 gigawatów mocy – około 60 proc. całkowitej dostępnej energii. Jak zaznaczył, to bezprecedensowa sytuacja.

Wykluczono cyberatak

Choć początkowo podejrzewano cyberatak, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wykluczyło tę możliwość. Do awarii doszło wskutek zerwania połączenia sieciowego z Francją, choć przyczyny tej usterki wciąż nie są znane.

Powrót do ropy

W międzyczasie rząd uruchomił strategiczne rezerwy ropy naftowej, które mają wystarczyć na trzy dni funkcjonowania kraju. Elektrownie jądrowe, choć zatrzymały pracę, przeszły w tryb bezpieczny i nie uległy uszkodzeniu.

Konsekwencje Zielonego Ładu i decyzje rządów

Eksperci zwracają uwagę, że przy dużym udziale OZE w miksie energetycznym, sieć staje się bardziej wrażliwa na zakłócenia i trudniejsza do opanowania w sytuacjach kryzysowych.

pap, jb, gs

