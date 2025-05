Contact center na fali

Polskie ePłatności (PeP) przejęły za 66 mln zł od Kolportera jego departament usług elektronicznych. Daje to spółce trzecie miejsce na rynku (za eService i First Data). PeP obsługuje obecnie ok. 37 tys. terminali i procesuje blisko 200 mln transakcji rocznie. Ich łączna wartość szacowana jest na ok. 10 mld zł.