Nawrocki: będę prezydentem waszej przyszłości!

”Będę prezydentem waszej przyszłości. Nie dam jej zabrać tym, którzy kochają mikromanię i zwijanie państwa polskiego. My, Polacy, mówimy dość mikromanii!” - powiedział Karol Nawrocki podczas wystąpienia na Marszu Za Polską – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Idziemy po zwycięstwo, idzie zmiana; jedno środowisko polityczne nie będzie rządzić Polską, bo jesteśmy my - obywatelki i obywatele państwa polskiego - przekonywał kandydat na prezydenta Karol Nawrocki na niedzielnym „Marszu za Polską” w Warszawie podczas wystąpienia na pl. Zamkowym, gdzie po godz. 13.30 dotarło czoło marszu.

Karol Nawrocki przemawia na placu Zamkowym w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Przyszłość Polski to wielkie projekty: CPK i atom

Nasza przyszłość to przyszłość energii atomowej. Nie damy sobie zabrać polskiego węgla aż nie będziemy mieć polskiego atomu, a atom jest nam potrzebny, energia elektryczna i prąd. Nie może to być luksusem, jak dziś w Polsce Donalda Tuska energia atomowa jest nam potrzebna, żebyśmy mogli się rozwijać i by prąd nie był luksusem — wskazywał Karol Nawrocki.

Nasza przyszłość to CPK, zrównoważony rozwój, gdzie nie ma Polski „A” i „B”. Jest jedna Polska. Nasza przyszłość to energia atomowa, to technologie. Nie prześpimy momentu rewolucji technologicznej na świecie i po to potrzebne są nam relacje z UE i USA. Będę prezydentem waszej przyszłości. Nie dam jej zabrać tym, którzy kochają mikromanię i zwijanie państwa polskiego. My, Polacy, mówimy dość mikromanii! - mówił obywatelski kandydat.

Bezpieczna Polska to Polska bez nielegalnych migrantów, ze szczelnymi dwiema granicami i to Polska, której zwierzchnik Sił Zbrojnych ma świadomość, że trzeba bronić i wschodu i zachodu, północy i południa. To Polska, w której zwierzchnik SZ ma świadomość, że jest jedna Polska, a granicą Polski nie jest linia Wisły! — dodał.

Karol Nawrocki przemawia pod Zamkiem Królewskim w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Nie dla Zielonego ładu i Mercosur

Polska bezpieczna to Polska bezpieczna żywnościowo, w której polski rolnik ma świadomość, że prezydent RP będzie mówił jego głosem, że nie da zniszczyć polskiej wsi, gospodarstw rolnych. To Polska, w której prezydent mówi jasno: „Nie dla Zielonego Ładu, nie dla układów UE z państwami Mercosur”. W której prezydent mówi jasno: „Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole” — przekonywał kandydat.

Karol Nawrocki na finale Marszu dla Polski na placu Zamkowym w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

„Zwyciężymy! Idziemy po zwycięstwo, nadchodzi Polska ambitna, nadchodzi Polska bezpieczna, nadchodzi Polska odpowiedzialna społecznie. My zwyciężymy, idzie wielka dumna, silna Polska i idzie zmiana. Zwyciężymy” - zakończył Nawrocki.

»» O wystąpieniu Karola Nawrockiego czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Wielkie wystąpienie dr. Karola Nawrockiego! „Będę prezydentem waszej przyszłości. Nie dam jej zabrać tym, którzy kochają mikromanię”

Sek, wPolityce.pl, PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet Domańskiego. Unijny szlaban coraz bliżej!

Na stacjach diesel tańszy od… benzyny

Polska broń wchodzi do… gier!

»»Karol Nawrocki na Wielkim Marszu dla Polski: Widać dzisiaj w Warszawie jak mocno wierzymy w biało-czerwoną flagę! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24