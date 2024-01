Kolej przewiozła więcej pasażerów, ale mniej towarów

Prawie 375 mln pasażerów przewiozła w ubiegłym roku kolej w Polsce i było to o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Przewieziono także ponad 230 mln ton ładunków, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o prawie 7 proc. - wynika z rocznego raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Jak podkreślił UTK w opublikowanym w środę raporcie, 374,4 mln pasażerów przewiezionych w 2023 r. koleją to o 32,2 mln i o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. To też najwięcej od 1999 r., kiedy kolej przewiozła 395,2 mln osób. Średnia długość podroży pasażera kolei w 2023 r. wyniosła 69,1 km, czyli o 0,4 km mniej niż w 2022 r. Praca przewozowa wyniosła prawie 25,9 mld „pasażerokilometrów”, co oznacza wzrost o 2,1 mld, czyli o prawie 9 proc. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która przekroczyła wartość 191,3 mln „pociągokilometrów”, wzrost wyniósł 5,2 mln - niecałe 3 proc. Wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej są rekordowe od czasu prowadzenia statystyk przez UTK - zaznaczył Urząd.

„To sygnał, że kolejowe przewozy pasażerskie wracają na właściwe tory. Rosnąca świadomość potrzeby korzystania z ekologicznych środków transportu, rosnące koszty paliw i korzystne oferty przewoźników – to z pewnością sprawia, że podróż pociągiem zyskuje np. wobec dojazdu samochodem” - ocenił Ignacy Góra, prezes UTK.

W jego ocenie potencjał większego wykorzystania kolei jest jeszcze znaczny, dlatego potrzebne jest dalsze zwiększanie zakresu i jakości usług kolejowych. „Rozwój kolei należy postrzegać również w kontekście obszarów, do których obecnie pociągiem nie można dojechać” – podkreślił Góra.

W 2023 r. kolej przewiozła prawie 231,7 mln ton towarów, co oznacza, że w porównaniu z 2022 r. ich masa była niższa o 16,9 mln ton, czyli o 6,8 proc. Mniejszy spadek rok do roku odnotowały wyniki pracy przewozowej, która wyniosła 61,6 mld „tonokilometrów” – o 0,9 mld, czyli 1,4 proc. mniej niż w 2022 r. Pomimo spadków, łączna wielkość pracy przewozowej z 2023 r. to drugi najwyższy wynik na przestrzeni ostatniej dekady.

Zgodnie z raportem pociągi towarowe wykonały pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 84,4 mln „pociągokilometrów”, czyli o 2,7 mln - 3,1 proc. - mniej niż w 2022 r. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła prawie 266 km, czyli o ponad 14 km więcej niż w 2022 r. Jest to zarazem najwyższa wartość średniej odległości na przestrzeni ostatnich 10 lat.

W ocenie prezesa UTK słabsze wyniki w transporcie towarów koleją to efekt szerokich następstw wydarzeń związanych z sytuacją w Ukrainie.

„W tych niepewnych czasach przewagę uzyskają przewoźnicy, którzy w odpowiedni sposób zdywersyfikują swoją działalność o nowe kierunki i strukturę dostaw” – ocenia prezes UTK.

W grudniu 2023 r. z usług kolei skorzystało prawie 31,4 mln pasażerów, więcej o ponad 2,3 mln niż rok wcześniej. To zarazem najwyższa wartość osiągnięta w tym miesiącu od 2012 r. - zaznaczył Urząd. Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał w grudniu pociągiem wyniosła 67,7 km. Ten wynik jest wyższy od tego z grudnia 2022 r. o niecały kilometr.

W ostatnim miesiącu zeszłego roku masa towarów obsłużona przez pociągi towarowe przekroczyła wartość 17,7 mln ton, co w zestawieniu rok do roku oznacza o 1,2 mln ton, czyli o 6,5 proc. mniej. Średnia odległości przewozu jednej tony ładunku, w grudniu 2023 r. wyniosła 260,3 km, czyli o 0,3 km więcej niż rok wcześniej.

