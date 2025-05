Supermyśliwiec z… bardzo niewygodnym fotelem

Holenderscy piloci myśliwców F-35 narzekają na bóle pleców i szyi po odbytych lotach. Wielu z nich twierdzi, że zagraża to ich bezpieczeństwu – poinformował w czwartek holenderski dziennik „Telegraaf”.

Siły zbrojne Holandii pożegnały w tym tygodniu ostatnie F-16, które zostały przekazane Ukrainie. Wielu pilotów, którzy przesiedli się na F-35, a którzy mieli okazję latać jego poprzednikiem, tęskni jednak za „komfortem” F-16.

Z badania przeprowadzonego wśród 61 pilotów (średnia wieku 36 lat i 1900 godzin w powietrzu) wynika, że skarżą się oni na bóle pleców i szyi. Jak podał „Telegraaf”, taki problem zgłasza dziewięciu na dziesięciu.

Pilot siedzi wyprostowany z ciężkim hełmem na głowie

Ma to wynikać głównie z kąta, pod jakim ustawione jest siedzenie. W F-35 siedzi się znacznie bardziej wyprostowanym niż w F-16. Do bólu może również przyczyniać się stosunkowo ciężki hełm wyposażony w specjalistyczne urządzenia.

Hełm pilota myśliwca F-35 to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu na świecie. Zawiera specjalny wyświetlacz, dzięki któremu wszystkie najważniejsze informacje (wysokość, prędkość, celowanie) są wyświetlane na wizjerze przed oczami pilota. Pilot widzi dane niezależnie od kierunku patrzenia. Hełm ma również system komunikacji i system noktowizyjny.

Oprócz tego niektóre manewry wymagają ciągłego ruchu głową przez pilota a przestrzeń w kokpicie jest ograniczona. Nie pomaga również fakt, że Holendrzy są wyżsi od przeciętnej, jeśli chodzi o pilotów myśliwskich. Gazeta poinformowała, że większość pilotów (83 proc.) uważa, iż problem ma negatywny wpływ na osiągi lotu, a 38 proc. – że na bezpieczeństwo lotu.

Polska podpisała umowę na zakup F-35 w styczniu 2020 r. W jej ramach ma otrzymać 32 samoloty wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin, pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie.

Łukasz Osiński (PAP), sek

