Atom dla Konina czyli musztarda po obiedzie

Samorządowcy z Wielkopolski - na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem i posłem Tomaszem Nowakiem z KO - zamierzają promować Konin jako lokalizację dla drugiej elektrowni atomowej w naszym kraju.

To pomysł godny poparcia, gdyby nie fakt, że pojawia się po 20 miesiącach od czasu decyzji zasadniczej dla tej inwestycji, wydanej w czasie rządu Zjednoczonej Prawicy. I w momencie, gdy koreański koncern KHNP, który miał być dostawcą technologii i partnerem największej firmy branży - Polskiej Grupy Energetycznej oraz Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (należącego do grupy Polsat), ogłosił oficjalnie, że wycofuje się Polski. Koreańczycy zwlekali z tą decyzją, a jeszcze na początku 2024 roku – choć rząd objął Donald Tusk - deklarowali, że przygotowania do inwestycji w Wielkopolsce przebiegają zgodnie z planem i nie będzie przekroczenia budżetu, licząc na uzgodnienie umowy na wykonanie studium wykonalności i opracowanie go do 2026 roku.

Nowy zarząd PGE stawia na Bełchatów

Informacje o powołaniu sztabu na rzecz „atomu dla Konina” są też o tyle zaskakujące, że już praktycznie ponad rok temu stało się jasne, że nowe władze PGE powołane przy – co oczywiste - akceptacji Ministra Aktywów Państwowych - nie są zainteresowane współpracą z koreańskim dostawcą technologii. Zaś prezes PGE Dariusz Marzec już w maju 2024 r. przyznał, że „jest bardzo daleko” od podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie budowy koreańskich reaktorów w Koninie.

Z jednej strony można rzec optymistycznie, że w ogóle dobrze się stało, iż samorządowcy zareagowali i „lepiej późno niż wcale”. A z drugiej - rodzi się pytanie, czemu przebudzili się dopiero teraz, a nie zaczęli działać na początku 2024 roku, gdy Koreańczykom zależało na kontrakcie w Polsce lub w kilka miesięcy później, gdy prezes Marzec nie przejawiał zainteresowania inwestycją.

Wydaje się, że szanse Konina są minimalne, bo szef PGE poinformował kilka tygodni temu, żę pierwsze wyniki analiz geologicznych i środowiskowych wskazują, że to teren w Bełchatowie ma lepsze warunki do budowy drugiej elektrowni atomowej w naszym kraju.

Agnieszka Łakoma

