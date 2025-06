Biznes lubi Mercure Szczyrk Resort

Mercure Szczyrk Resort to miejsce, które zdobywa coraz większą popularność wśród klientów biznesowych. Położony w malowniczym Szczyrku, w sercu Beskidów hotel oferuje nie tylko komfortowe warunki zakwaterowania, ale także doskonale przystosowaną infrastrukturę do organizacji spotkań, konferencji oraz imprez firmowych. To właśnie tu biznes spotyka się z wyjątkową atmosferą gór i nowoczesnym zapleczem, które sprzyja i pracy, i odpoczynkowi.

Mercure Szczyrk Resort - miejsce przyjazne biznesowi

Mercure Szczyrk Resort wyróżnia się przede wszystkim bogatą ofertą skierowaną do klientów biznesowych. Hotel dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które można dowolnie aranżować w zależności od potrzeb spotkania. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu - m.in. projektorom, ekranom i szybkiemu łączu internetowemu - każde wydarzenie przebiega sprawnie i bez zakłóceń.

Personel hotelu wspiera organizatorów na każdym etapie planowania, co znacznie ułatwia przygotowanie nawet najbardziej wymagających eventów. Mercure Szczyrk Resort zapewnia odpowiednie warunki do realizacji danego eventu, bez względu na zakres wydarzenia (czy to kameralne szkolenie, czy duża konferencja).

Wyjątkowe miejsce na biznesowe spotkania

Po intensywnych godzinach pracy na sali konferencyjnej uczestnicy spotkań mogą skorzystać z bogatej oferty kulinarnej dostępnej w restauracjach Mercure Szczyrk Resort. Hotel dysponuje kilkoma lokalami gastronomicznymi, które serwują zarówno dania kuchni regionalnej, jak i międzynarodowej.

Restauracje w Mercure Szczyrk Resort to nie tylko miejsce posiłków, ale także przestrzeń sprzyjająca rozmowom i budowaniu relacji biznesowych. Profesjonalna obsługa oraz dbałość o każdy detal sprawiają, że każdy posiłek jest przyjemnością, a spotkania przy stole sprzyjają zacieśnianiu biznesowych więzi.

Relaks i regeneracja w strefie SPA

W świecie biznesu równie ważny co praca jest odpoczynek i regeneracja sił. Mercure Szczyrk Resort doskonale o tym wie, dlatego oferuje swoim gościom dostęp do nowoczesnej strefy SPA - PURE SPA. To miejsce, gdzie po dniu pełnym spotkań i negocjacji można zrelaksować ciało i umysł.

Strefa SPA Mercure Szczyrk Resort oferuje różnorodne zabiegi: masaże, kąpiele relaksacyjne, sauny oraz gabinety kosmetyczne, które pozwalają na odprężenie i odzyskanie energii. Dzięki temu uczestnicy wydarzeń biznesowych mogą skuteczniej się zregenerować, aby kolejnego dnia znów być pełnymi sił i gotowymi na kolejne wyzwania. Starannie dobrane menu zabiegowe, doświadczenie specjalistów, harmonijnie zaprojektowana przestrzeń SPA, 10 ekskluzywnych gabinetów, strefa relaksu oraz dedykowany gabinet HAMMAM&RASUL w PURE SPA przeniosą każdego w krainę relaksu i odprężenia.

Dla miłośników wody, Mercure Szczyrk Resort poleca strefę basenową podzieloną na dwie strefy: WATER & FUN i HOT & CHIL. Znajdują się w nich basen rekreacyjny, jacuzzi wewnętrzne oraz zewnętrzne z niesamowitym widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego w tle oraz niesamowite przestrzenie saunowe.

Komfort w każdym pokoju

Mercure Szczyrk Resort oferuje także komfortowe zakwaterowanie w eleganckich i funkcjonalnych pokojach, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających gości biznesowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w szybki internet, biurko do pracy oraz inne udogodnienia, które umożliwiają komfortowy pobyt nawet podczas intensywnych wyjazdów służbowych.

Spotkanie biznesowe w górach? Tylko w Mercure Szczyrk Resort

Biznes lubi Mercure Szczyrk Resort, ponieważ hotel oferuje znacznie więcej niż tylko miejsce na konferencję czy nocleg. To obiekt, który zbiera w jednym miejscu nowoczesne zaplecze konferencyjne, wyśmienite restauracje oraz relaksującą strefę SPA. Wszystko to w otoczeniu pięknej górskiej przyrody, która sprzyja pracy i dobrze wpływa na nastrój.

Więcej szczegółów na temat oferty hotelu można znaleźć na stronie Mercure Szczyrk Resort, dostępnej pod adresem domenowym: mercureszczyrk.pl

Artykuł sponsorowany