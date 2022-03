W. Bryt.: Możemy umieścić uchodźców w rezydencjach oligarchów

Uchodźcy z Ukrainy mogliby zostać zakwaterowani w przejętych przez rząd brytyjskich rezydencjach rosyjskich oligarchów - powiedział w piątek wicepremier i minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii Dominic Raab, dodając, że absolutnie popiera ten pomysł.

Jak podają media, w ramach zaostrzania sankcji na Rosję po inwazji na Ukrainę minister ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności lokalnych Michael Gove nakazał urzędnikom tego resortu opracowanie planów nacjonalizacji bez odszkodowania posiadłości należących do rosyjskich oligarchów, które zwykle warte są miliony funtów.

Raab w rozmowie z radiem LBC potwierdził, że rząd poważnie myśli o tych planach. „Jeśli będziemy mieli dowody i podstawy prawne, zrobimy to” - powiedział, zapytany, czy aktywa należące do oligarchów, mogłyby zostać przejęte. Naciskany, czy poparłby wykorzystanie ich nieruchomości do zakwaterowania w nich ukraińskich uchodźców - do czego wezwali już opozycyjni Liberalni Demokraci i za czym podobno opowiada się też Gove - Raab odparł: „Tak, absolutnie”.