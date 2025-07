NFZ dostał 6,15 mld zł z dotacji budżetowej

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na 2025 r. i tym samym zabezpieczył środki na realizację rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych - poinformował NFZ w piątek. Pieniądze są przeznaczone na ustawowe podwyżki w ochronie zdrowia i nielimitowane nadwykonania z I kwartału.

Pod koniec czerwca w Ministerstwie Zdrowia zaprezentowano pakiet rozwiązań finansowych dla placówek medycznych. Mieści się w nim coroczna rekomendacja Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ws. podwyżek minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna (w tym tygodniu zastąpiona na tym stanowisku przez Jolantę Sobierańską-Grendę) wybrała do realizacji trzeci, najbardziej pojemny wariant rekomendacji. Oprócz ustawowej gwarancji wzrostu minimalnych płac dla personelu medycznego rekomendacja uwzględnia jeszcze m.in. koszty inflacji, w tym ceny energii oraz taryfy świadczeń w neurologii, ginekologii i rehabilitacji stacjonarnej.

Fundusz znowelizował plan finansowy na 2025 r.

Wprowadzenie do stosowania rekomendacji AOTMiT to zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia. W piątek biuro komunikacji NFZ poinformowało, że Fundusz znowelizował plan finansowy na 2025 r.

Zwiększył środki na świadczenia medyczne łącznie o blisko 8,75 mld zł - z tego 6,15 mld zł pochodzi ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa i 2,6 mld zł z funduszu zapasowego NFZ. W efekcie tej zmiany Fundusz zabezpieczył środki na pokrycie rekomendacji i na zapłatę nadwykonań nielimitowanych oraz leków w programach lekowych i w chemioterapii za I kw. 2025 r. - poinformował NFZ.

Przekazał też, że zgodnie z zapowiedziami opublikowanych zostało 11 zarządzeń prezesa NFZ niezbędnych do wprowadzenia w życie rekomendacji AOTMiT. – Mamy do czynienia z ogromnym procesem, który wiąże się nie tylko z przeliczeniem ryczałtu PSZ, ale także z wydaniem zarządzeń i podpisaniem ponad 31 tys. aneksów. Co ważne, te dokumenty muszą być podpisane przez obie strony, dlatego tak ważne jest współdziałanie oddziałów NFZ z placówkami medycznymi – powiedział prezes NFZ Filip Nowak.

Podpisane i opublikowane zarządzenia dotyczą: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, onkologicznych świadczeń kompleksowych (KON-Pierś i KON-Jelito), świadczeń kompleksowych (KOS-Zawał), szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, sieci szpitali PSZ, rehabilitacji leczniczej, koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem, programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD.

Będą aneksy do umów NFZ z placówkami medycznymi

NFZ zaznaczył w komunikacie, że ostatnim etapem wprowadzenia rekomendacji AOTMiT, jest przygotowanie, wysłanie i podpisanie aneksów do umów NFZ z placówkami medycznymi.

– To duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ chodzi o ponad 31 tys. dokumentów. Nasze oddziały pracują pełną parą, aby jak najszybciej przekazać aneksy do placówek medycznych. Następnie będziemy czekać na zwrot podpisanych dokumentów. Jest to niezbędne, aby placówki otrzymały wyższe finansowanie, zgodnie z treścią rekomendacji AOTMiT – podkreślił Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ.

Propozycje wyższych stawek otrzymały przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Według AOTMiT wzrost wynosi 5 proc. i dotyczy podstawowego wynagrodzenia POZ, czyli kapitacji.

„Rosną też stawki na wszystkie świadczenia i badania, które NFZ finansuje poza stawką kapitacyjną. To np. porady dla pacjentów, którzy nie są podopiecznymi POZ, realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia, czy szereg badań rozliczanych z budżetu diagnostycznego” - poinformował Fundusz.

W komunikacie dodano, że podstawowa opieka zdrowotna dostanie też więcej środków na realizację dwóch dużych programów, także finansowanych odrębnie, poza stawką kapitacyjną. Są to: opieka koordynowana i wprowadzonym w maju br. program profilaktyczny „Moje Zdrowie”.

„Szczególnie doceniona finansowo została medycyna szkolna, realizowana przez część POZ. Tu wzrost wynosi ponad 14 proc.” - zaznaczył NFZ.

PAP, sek

