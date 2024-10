21 mld zł do kasy NFZ na dodatkowe świadczenia

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc powiedział we wtorek na sejmowej Komisji Zdrowia, że aby zrealizować płatności za świadczenia w 2024 r., konieczne było zwiększenie planu finansowego o 21 mld zł. Z tej puli NFZ zapłacił m.in. za nadwykonania z 2023 r. i z I kwartału 2024 r. Posiedzenie Komisji Zdrowia zostało zwołane na wniosek grupy posłów PiS i dotyczy „Rozpatrzenia informacji Ministra Zdrowia na temat aktualnej sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia i możliwościach opłacenia nadwykonań w 2024 roku”.

Szulc podkreślił, że oddziały wojewódzkie NFZ nie mogą dysponować finansami niezgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a kwoty maksymalne zobowiązań nie mogą przekraczać planu finansowego NFZ.

Dodatkowa pula to 21 mld zł

Poinformował, że plan finansowy NFZ na 2024 r. przewidywał 157,5 mld zł na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Dodał, że było to więcej o 1 mld 300 mln zł w stosunku do realizacji planu finansowego w 2023 r.

Zaznaczył, że aby zrealizować płatności za świadczenia w 2024 r., konieczne było zwiększenie planu o 21 mld zł. Szulc wyjaśnił, że m.in. niedoszacowane były nakłady na bezpłatne leki dla seniorów i dzieci.

Poinformował, że z dodatkowej puli 21 mld zł zostały sfinansowane nadwykonania nielimitowe za I kwartał 2024 r. w kwocie 2,7 mld zł, a także nadwykonania za 2023 r. w kwocie 2,2 mld zł. Szulc podkreślił, że największy wpływ po stronie kosztowej miała realizacja rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 2023 r. i 2024 r. dotyczących zmiany wyceny świadczeń, w której ujęto wpływ tzw. ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, w obu przypadkach było to ok. 7,9 mld zł.

Powiedział, że pieniądze na pokrycie kosztów pochodziły z rozwiązania części Funduszu Zapasowego NFZ w kwocie 9 mld 415 mln zł, zwiększenia wpływów ze składki zdrowotnej - 5,4 mld zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa - 2,7 mld zł, przekazania i zbycia obligacji - 3,1 mld zł i z funduszy pomocy - 570 mln zł.

»» O sytuacji finansowej w szpitalach czytaj tutaj:

Katastrofa budżetowa! Szpitale z 11 województw bez pieniędzy

Alarm w szpitalach w całej Polsce! „Oddział zamknięty”

Realne wątpliwości co do sytuacji finansowej w NFZ

Mamy realne wątpliwości co do sytuacji finansowej w NFZ - powiedział we wtorek Janusz Cieszyński (PiS) na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Dodał, że posłowie chcą uzyskać informację, czy w najbliższych miesiącach pacjenci będą mieli ograniczony dostęp do świadczeń.

Cieszyński powiedział, że do parlamentarzystów dzwonią zaniepokojeni pacjenci, którzy pytają, czy prawdą jest, że sytuacja finansowa NFZ może przełożyć się na dostęp do świadczeń.

Podkreślił, że posłowie chcieliby wiedzieć, w ilu miejscach są problemy z opłacaniem świadczeń i czy zagrożone jest opłacanie nadwykonań za III kwartał 2024 r. Cieszyński zaznaczył, że docierają do posłów informacje z mazowieckiego oddziału NFZ, że w 2024 r. brakuje 2 mld zł. „Nie wiadomo, czy ktoś to (tę informację - PAP) sufluje, czy nie” - dodał.

NFZ realizuje wszystkie zobowiazania

Wiceminister zdrowia Marek Kos zapewnił, że NFZ realizuje wszystkie zobowiązania wynikające z umów. „Czy możemy kupić więcej? Tak. Czy potrzeby zdrowotne są większe? Tak. Natomiast NFZ dysponuje określoną kwotą” - wskazał wiceszef NFZ Jakub Szulc.

W poniedziałek Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) informował, że szpitale z 11 województw czekają na pieniądze z NFZ za nadwykonania nielimitowanych świadczeń z II kwartału. Szpitale czekają także na zwrot kosztów nadwykonań w świadczeniach limitowanych w kwocie oszacowanej przez OZPSP na ok. 10 mld zł. Niektóre placówki zaalarmowały, że są zmuszone przesuwać planowe zabiegi na przyszły rok, obecnie ograniczając przyjęcia.

Wiceminister Marek Kos poinformował, że w poniedziałek do świadczeniodawców, czyli m.in. szpitali, trafiły aneksy dotyczące świadczeń nielimitowanych wykonanych w II kwartale. Podkreślił, że NFZ realizuje wszystkie zobowiązania wynikające z umów ze szpitalami.

Odnosząc się do świadczeń limitowanych, Kos zaznaczył, że jeśli dyrektor szpitala miał zakontraktowane 1,2 tys. operacji protezoplastyki, to powinien zaplanować, że co miesiąc zrobi 100, a nie 600 w ciągu pierwszego kwartału.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Trwa zwijanie państwa! Orlen likwiduje kolejny program

Zbadali pomidory z dyskontów w laboratorium. Jakie wyniki?

Idzie wielkie bezrobocie? „Coraz mniej ofert”

»» Rozmowa z red. Stanisławem Koczotem o rosnącej szybko groźbie powrotu wysokiego bezrobocia na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: