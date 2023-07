Jak długo żyjemy? Pandemia zrobiła swoje

W 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1 roku - podał GUS. W porównaniu z 2021 r., trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku.

W 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi.

W ostatnich trzech dekadach obserwowano wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o co najmniej 8 lat. W okresie tym najniższy wzrost notowano w województwie lubelskim i świętokrzyskim (7,1 roku). Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwie opolskim i pomorskim (7,1 roku), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim (6 lat).

W 2020 oraz 2021 r., w związku z pandemią COVID-19, nastąpił gwałtowny spadek oczekiwanej długości trwania życia we wszystkich województwach, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. W przypadku mężczyzn największy spadek w porównaniu z 2019 r. odnotowano w warmińsko-mazurskim (3 lata), najmniejszy w wielkopolskim (o 0,9 roku). Dla kobiet spadek najwyższy był w lubelskim (2,9 roku), najniższy w opolskim (1,6 roku).

W 2022 r. zarówno w całym kraju, jak i w każdym z województw, obserwowany był wzrost przeciętnego trwania życia. Najmniejszy wzrost zanotowano w pomorskim (1,1 roku dla mężczyzn i 0,8 roku dla kobiet), a największy, w przypadku mężczyzn, w mazowieckim i podlaskim (2,2 roku), a w przypadku kobiet w lubelskim (2,2 roku). Warto zwrócić uwagę, iż jedynie w województwie wielkopolskim trwanie życia dla mężczyzn przewyższyło wartość z 2019 r. – o 0,6 roku.

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2022 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 2,8 roku.

Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (72,1 roku), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (74,9 roku). Wśród kobiet zróżnicowanie jest niewiele mniejsze i wynosi 2,6 roku. Kobiety żyły najkrócej w województwie łódzkim (80 lat), a najdłużej w podlaskim (82,6 roku).

Wyższa umieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet jest wyraźnie widoczna we wszystkich województwach. W 2022 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była największa w podlaskim (8,9 roku), a najniższa w kujawsko-pomorskim (6,9 roku).

Według danych Eurostatu za 2021 rok w krajach UE najwyższą oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia odnotowano w Hiszpanii (83,3 lat), Szwecji (83,1 lat), Luksemburgu i we Włoszech (w obu przypadkach 82,7 lat), a najniższą w Bułgarii (71,4 lat), Rumunii (72,8 lat ) i na Łotwie (73,1 lat).

GUS/Eurostat/RO

CZYTAJ TEŻ: Horror! Rosjanie stawiają budynki na grobach

CZYTAJ TEŻ: Łukaszenka kradnie mieszkania!