Ofensywa inwestycyjna InPostu. „Miliard funtów”

Grupa InPost zainwestuje w Wielkiej Brytanii prawie 600 mln funtów do końca 2029 roku, zwiększając łączną wartość inwestycji do 1 mld funtów, podała spółka. W ramach tych działań InPost planuje rozszerzenie sieci urządzeń Paczkomat - w br. zostanie zainstalowanych 5 tys. nowych urządzeń - oraz rozbudowę infrastruktury logistycznej, co umożliwi utworzenie 12 000 nowych miejsc pracy.

W 2024 r. InPost dostarczył w Wlk. Brytanii 93,2 mln paczek, podwajając wolumen z 2023 roku. Sieć InPost w UK działa średnio z ponad 100 proc. przepustowością, co wskazuje na znaczną przestrzeń do rozwoju sieci APM. Na koniec 2024 roku Grupa InPost w Wlk. Brytanii posiadała ponad 13 000 punktów OOH, a sieć APM powiększyła się o prawie 3 000 osiągając 9 200 maszyn. W tym roku zostanie zainstalowanych nawet 5 000 nowych urządzeń, podano.

Brzoska: „nasze inwestycje zrewolucjonizują e-commerce”\

„Nasze inwestycje zrewolucjonizują e-commerce zarówno dla kupujących, jak i sprzedających w Wielkiej Brytanii. Już teraz jest to nasz najszybciej rozwijający się rynek, a w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania konsumentów tworzymy najnowocześniejsze i przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie dostaw. Stale rozbudowujemy naszą sieć i podnosimy jakość usług. Tylko w 2025 roku zwiększymy liczbę maszyn Paczkomat o 50 proc.” - powiedział założyciel i CEO InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Do końca 2024 r. łączna wartość inwestycji InPost w Wielkiej Brytanii osiągnęła 426 mln funtów. W ubiegłym roku InPost - jak podkreśla - znacząco wzmocnił swoją pozycję na rynku brytyjskim, kupując pozostałe 70 proc. udziałów w Menzies Distribution Limited, co pozwoliło w pełni kontrolować proces logistyczny i plan inwestycyjny w tym kraju. InPost zatrudnia obecnie w Wielkiej Brytanii 2 519 osób i zamierza dynamicznie zwiększać liczbę pracowników, wskazano w materiale.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

