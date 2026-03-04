Roczna polisa podróżna – kiedy się opłaca i ile można zaoszczędzić

Statystycznie podróżujemy coraz częściej – nie zawsze na długo, nie zawsze w celach typowo wypoczynkowych. Jeszcze do niedawna ubezpieczenie turystyczne można było kupić dla konkretnej podróży – dla każdej osobno. Obecnie można sięgnąć po polisę dla podróży wielokrotnych, która idealnie sprawdza się przy częstych wyjazdach. Kto powinien rozważyć zakup takiego ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie turystyczne roczne a ubezpieczenie podróży wielokrotnych

Choć oba określenia brzmią podobnie, dotyczą inne specyfiki wyjazdu.

Standardowa polisa turystyczna kupiona na rok – obowiązuje przez 365 dni, ale dotyczy jednej podróży, która może trwać do 365 dni. To rozwiązanie chętnie wybierane przez osoby wyjeżdżające do pracy za granicę, na wymianę studencką, ale też przez tych, którzy realizują marzenie o długiej objazdowej podróży po całym kontynencie. Roczna polisa turystyczna podróży wielokrotnych – to nowoczesna oferta dostępna w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych (np. AXA Partners), która obowiązuje przez rok i zapewnia ochronę ubezpieczeniową podczas każdej zagranicznej podróży w tym czasie – przy czym maksymalny czas jednej podróży jest ściśle określony (np. w AXA Partners jest to 60 dni). Jest to więc idealna opcja dla osób podróżujących często – zarówno w celach rodzinnych, jak i turystycznych lub zawodowych.

Kupując ubezpieczenie podróżne na długi okres czasu, należy więc koniecznie zwrócić uwagę na to, czy jest to polisa na jedną podróż, czy też wielokrotnych podróży. To najważniejsza kwestia, od której zależy, czy wybrane ubezpieczenie będzie dla nas odpowiednie.

Jak kupić roczne ubezpieczenie turystyczne i na co zwrócić uwagę?

Nawet zakup polisy kilkudniowej wymaga zastanowienia i czasu, by wybrać dobrą ofertę. W przypadku ubezpieczenia na rok zdecydowanie warto poświęcić nieco więcej czasu na dokładne zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami – warto przy tym wiedzieć, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie podróżne, by nie przepłacić i nie zostać bez ochrony w kluczowym momencie. W końcu to polisa na 365 dni, a więc jej koszt na pewno będzie bardziej odczuwalny dla kieszeni. Ubezpieczenie roczne podróży wielokrotnych – podstawowe kryteria wyboru:

• Typ ubezpieczenia – upewnij się, że wybrana firma ubezpieczeniowa rzeczywiście oferuje ubezpieczenie roczne wielokrotnych podróży (to znaczy takie, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową podczas każdej podróży zagranicznej, na którą wybierzesz się w danym roku).

• Zakres terytorialny – to kwestia, którą warto dobrze przemyśleć. Możliwy jest zakup polisy na Europę, cały świat albo świat bez Kanady i USA – takie opcje dostępne są np. w przypadku ubezpieczenia podróży wielokrotnych w AXA Partners. Zasięg terytorialny ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Jeśli nie masz pewności, jakie zakątki świata odwiedzisz w ciągu całego roku, najbezpieczniej będzie sięgnąć po opcję najszerszą – z zasięgiem na cały świat.

• Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej – polisę można kupić z wyprzedzeniem, wskazując konkretną datę, od której zacznie obowiązywać. Można też kupić ją tuż przed podróżą – w przypadku ubezpieczeń od AXA Partners ubezpieczenie zaczyna obowiązywać 4 godziny po zakupie i opłaceniu składki.

Każda firma ubezpieczeniowa, która oferuje ubezpieczenie podroży wielokrotnych, zazwyczaj proponuje je w kilku wariantach do wyboru. Poszczególne wersje różnią się zasadniczo pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, sum ubezpieczenia kosztów leczenia i przysługujących ubezpieczonemu świadczeń. Poniżej przedstawiono porównanie trzech wariantów ubezpieczenia podróży wielokrotnych od AXA Partners.

Ubezpieczenie podroży wielokrotnych na rok, od AXA Partners – porównanie trzech wariantów

Ubezpieczenie podróży wielokrotnych od AXA Partners kupuje się na rok – jest to polisa na każdą podróż zagraniczną w tym okresie czasu, o ile jej długość nie przekroczy 60 dni. Polisę można kupić na jeden z trzech zakresów terytorialnych do wyboru: Europa, Świat lub Świat bez USA i Kanady. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach:

1.Urlopowicz – to podstawowy wariant ubezpieczenia, którego zaletą jest bardzo niska składka roczna (nieco ponad 530 zł za ubezpieczenie dla jednej osoby na obszar Europy). W ramach tego wariantu ubezpieczony ma zaoferowane:

◦ Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia na 200 tysięcy złotych – w jego ramach ubezpieczony ma zapewnioną pomoc medyczną, a także akcje ratunkowe i transport medyczny do kraju stałego zamieszkania. Limit na leczenie stomatologiczne za granicą w ramach tego wariantu wynosi 900 zł.

◦ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na 20 tysięcy złotych – to świadczenie wypłacane, jeśli ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku.

◦ Assistance – w tym: dyżur centrum pomocy assistance, dostęp do infolinii i tłumaczenia telefoniczne.

2.Podróżnik – to rozbudowany wariant ubezpieczenia turystycznego, chętnie wybierany jako ubezpieczenie podroży wielokrotnych na rok. Jego atutem jest bardzo dobry stosunek ceny do zakresu ubezpieczenia (składka za ubezpieczenie roczne wielokrotnych podróży dla jednej osoby na terenie Europy wynosi około 940 zł). W ramach tego wariantu ubezpieczony ma zapewnione:

• Ubezpieczenie kosztów leczenia do kwoty 600 tysięcy złotych – z limitem na leczenie stomatologiczne w wysokości 1600 zł oraz z uwzględnieniem zdarzeń związanych z zaostrzeniem chorób przewlekłych.

• Ubezpieczenie NNW na 50 tysięcy złotych.

• Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do kwoty 250 tysięcy złotych – tego elementu ochrony nie ma w wariancie Urlopowicz. OC w życiu prywatnym przydaje się na przykład wówczas, gdy podczas podróży zagranicznej nieumyślnie wyrządzisz szkodę innej osobie (choćby podczas amatorskiego uprawiania sportów).

• Ubezpieczenie bagażu do kwoty 3 tysięcy złotych – od kradzieży, zgubienia lub zniszczenia.

• Pomoc Assistance – w tym: dyżur centrum pomocy assistance, dostęp do infolinii, tłumaczenia telefoniczne, pomoc prawna do 3 tysięcy złotych.

3.Zdobywca – najbardziej rozbudowany i kompleksowy wariant ubezpieczenia turystycznego od AXA Partners. Za nieco wyższą składkę (w porównaniu z wariantem Podróżnik) ubezpieczony otrzymuje jeszcze szerszą ochronę oraz wyższe sumy ubezpieczenia:

• Ubezpieczenie KL do kwoty 40 milionów złotych – zapewnia spokój psychiczny, gdy wybieramy się na drugi koniec świata. Jeśli nawet zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi, taka suma w pełni pokryje koszty ratownictwa, a nawet skomplikowanych zabiegów medycznych, hospitalizacji i transportu powrotnego do kraju stałego zamieszkania.

• Ubezpieczenie NNW do 150 tysięcy złotych.

• Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 1,5 miliona złotych.

• Ubezpieczenie bagażu do kwoty 6 tysięcy złotych – od kradzieży, zgubienia lub zniszczenia.

• Ubezpieczenie pozostawionego mienia na 25 tysięcy złotych – jeśli podczas nieobecności ubezpieczonego, w czasie jego podroży zagranicznej, ktoś włamie się np. do jego mieszkania, zostanie wypłacone odszkodowanie. Limit na elektronikę w tym wypadku wynosi 5 tysięcy złotych.

Każdy z tych wariantów ochrony ma swoje mocne strony. Jeśli szukasz taniego ubezpieczenia turystycznego na rok z możliwością wyjazdów wielokrotnych, wybierz wariant Urlopowicz. Gdy potrzebujesz bardziej kompleksowej ochrony, wybieraj spomiędzy wariantów: Podróżnik i Zdobywca.

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne podroży wielokrotnych na rok?

Ubezpieczenie najbezpieczniej jest kupić bezpośrednio u ubezpieczyciela. Bez problemu kupisz polisę turystyczną przez Internet (na przykład na stronie www.axa-assistance.pl ).

Ubezpieczenie podróży wielokrotnych to rozwiązanie dedykowane osobom, które wyjeżdżają za granicę wielokrotnie w ciągu roku

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie podróży wielokrotnych?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie podróży wielokrotnych to rozwiązanie dedykowane osobom, które wyjeżdżają za granicę wielokrotnie w ciągu roku. Tak naprawdę jednak tych podróży nie musi być wcale tak wiele, by zakup był opłacalny. Jak to możliwe?

Ubezpieczenie turystyczne dla jednej osoby na 7 dni najczęściej kosztuje od 50 do ponad 150 złotych, jeśli podróż dotyczy Europy. Polisa na 14 dni dla jednej osoby na terenie Europy to wydatek niemal dwukrotnie wyższy. Z kolei koszt ubezpieczenia podróży wielokrotnych na rok rozpoczyna się od około 530 złotych w wariancie podstawowym Podróżnik, a a , około 1290 zł w wariancie najbardziej rozbudowanym Zdobywca. Łatwo więc policzyć, że roczna polisa kosztuje mniej więcej tyle, co oddzielny zakup 9-10 polis tygodniowych. Dla osób wyjeżdżających regularnie ubezpieczenie turystyczne wielokrotnych podróży to rozwiązanie, które po prostu przestaje być kosztem, a staje się inwestycją w spokój na cały rok.

