Prezydent i prezes NBP ogłaszają "Polski SAFE 0 procent"

Na popołudniowej konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego zaprezentowano ideę bezodsetkowej alternatywę dla europejskiej pożyczki SAFE.

Znalezienie korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE było tematem spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezesem NBP.

Prezydent: SAFE niezgodny z prawem UE

Podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki powtórzył swoje wątpliwości dotyczące programu SAFE. Powiedział m.in. o tym, że będzie on spłacany do roku 2070. Jego zdaniem program SAFE jest także „niezgodny z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo należy oczywiście do państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie do samej Unii Europejskiej”.

Wojna w Iranie i ostatnie operacje Stanów Zjednoczonych pokazują też to, co pokazują: to przede wszystkim efektywność sprzętu amerykańskiego - podkreślił Nawrocki.

Jeszcze dziś zaproszenie do rozmów dla premiera i szefa MON

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jeszcze w środę wystosuje do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pismo z zaproszeniem na spotkanie ws. SAFE 0 proc.

Dzisiaj wystosuję pismo do pana premiera Donalda Tuska i do pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, zapraszając na spotkanie wokół polskiego SAFE 0 proc. (…) Po dzisiejszym spotkaniu z panem profesorem (prezesem NBP Adamem) Glapińskim, po analizach specjalistów, nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla polskich sił zbrojnych, niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Potencjał NBP można wykorzystać na rzecz „polskiego SAFE”

Jak wyjaśnił prezydent, do jego spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim doszło, „aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE”.

Dzisiaj, po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także po działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana prezesa Adama Glapińskiego (…) dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0 proc. - powiedział Karol Nawrocki.

Wśród wad programu SAFE Nawrocki wymienił też m.in. warunkowość wypłat środków podkreślając, że „zakres warunkowości zapisany w SAFE jest zagrożeniem dla stabilizacji i dla rozwoju polskich sił zbrojnych”.

Glapiński: NBP gotowy do współpracy z rządem ws. polskiego SAFE 0 proc.

Narodowy Bank Polski jest gotowy do współpracy z rządem i z prezydentem ws. programu „polski SAFE 0 proc.” - zapewnił w środę prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Nasze rezerwy walutowe to są rezerwy wszystkich Polaków. To są rezerwy Polski oddane w zarząd Narodowego Banku Polskiego - mówił Glapiński.

Wyraził nadzieję, że współpraca z rządem ws. programu „będzie bardzo dobra”.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ursus” wraca nad Wisłę!

Dług państwa wystrzelił

Szok! Po Neapolu jeździ 35 tys. aut z polskimi rejestracjami

»»Rynki boją się Iranu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24