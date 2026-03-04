RPP nie przestraszyła się napięcia na Bliskim Wschodzie

W dniach 3-4 marca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r., czyli od jutra poziom stóp NBP kształtuje się następująco:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP jest zgodna z konsensusem rynkowym – inwestorzy wyceniali cięcie o 25 pb z około 85 proc. prawdopodobieństwem. Jednak trwający od soboty atak na Iran i napięcia na Bliskim Wschodzie zwiększają ryzyko inflacji importowanej, jednak RPP zdecydowała sie obniżać stopy w momencie możliwego wzrostu cen energii.

Analitycy Banku Pekao: sytuacja geopolityczna drugorzędna

Dokonało się - RPP obniżyła przed chwilą stopy procentowe o 25 pb, referencyjna 3,75%. Wniosek: czynniki krajowe (płace) grają pierwsze skrzypce, sytuacja geopolityczna drugorzędna - komentują na gorąco analitycy Banku Pekao.

Analitycy ING: decyzja oczekiwana i zapowiadana

RPP obniżyła stopy o 25pb. To decyzja oczekiwana i zapowiadana. Argumentem za obniżką jest poprawa perspektyw inflacyjnych, szczególnie inflacji bazowej mniej dotkniętej przez szok energetyczny. Ale także słabsze dane o produkcji przemysłowej i budowlanej, sugerujące słabszy wzrost PKB w 1kw26. RPP zapewne odnotuje hamowanie wzrostu płac w styczniu, które oznacza dalszy spadek inflacji usług. Także marcowa projekcja NBP przyniesie wyraźnie niższą ścieżkę inflacji niż prognozy z listopada - diagnozują ekonomiści ING.

Zakładamy, że komentarz prezesa będzie ostrożny a Rada przejdzie do bardziej jastrzębiego nastawienia obserwując rozwój sytuacji w Iranie. Docelowy poziom stopy NBP może okazać się wyższy niż oczekiwane przez nas dotychczas 3,25 proc.

Eksperci PKO BP: mogła zdecydować projekcja inflacyjna

O 16:00 poznamy komunikat, wraz z głównymi wskazaniami nowej projekcji inflacyjnej, która najpewniej była istotnym argumentem przemawiającym za obniżką. Decyzję o cięciu mogło także ułatwić obserwowane przed nią umocnienie złotego - wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Analityk Portu: bank centralny zakłada przejściowy charakter wzrostu cen surowców

„W ostatnich dniach otoczenie makroekonomiczne stało się bardziej niepewne ze względu na wzrost napięć geopolitycznych oraz wyższe ceny surowców energetycznych. Mimo to RPP zdecydowała się na kontynuację cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Decyzja ta wynika przede wszystkim z wyraźnego spadku inflacji w ostatnich miesiącach. Dynamika cen znajduje się obecnie poniżej celu NBP, a presja inflacyjna w gospodarce wyraźnie osłabła” - twierdzi Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Wzrost napięć geopolitycznych podbija jednak ceny surowców i wzmacnia dolara, co oznacza wyższe koszty importu dla polskiej gospodarki. Jeśli ceny ropy utrzymają się przez kilka miesięcy w pobliżu obecnych poziomów, inflacja mogłaby ponownie wzrosnąć w okolice 2,5–2,6 proc.. Decyzja RPP sugeruje jednak, że bank centralny zakłada raczej przejściowy charakter wzrostu cen surowców i nie traktuje go jako trwałego zagrożenia dla ścieżki inflacji” – pisze ekspert Portu.

Krzysztof Kotowski, materiały prasowe NBP, X

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ursus” wraca nad Wisłę!

Dług państwa wystrzelił

Szok! Po Neapolu jeździ 35 tys. aut z polskimi rejestracjami

»»Rynki boją się Iranu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24