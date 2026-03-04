Złota tarcza Polski w dobie globalnego konfliktu

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i atak sił USA oraz Izraela na cele w Iranie wstrząsnęły światowymi rynkami. Co naturalne inwestorzy masowo uciekają w stronę „bezpiecznych przystani”, co znów wywindowało ceny złota na historyczne szczyty. Dla Polski to moment próby, ale i potwierdzenia słuszności obranej strategii – dzięki rekordowym zakupom Narodowego Banku Polskiego, nasze „złote rezerwy” stają się fundamentem bezpieczeństwa narodowego w skrajnie niepewnych czasach.

Świat w cieniu wojny, złoto w górę

Wiadomość o uderzeniu na irańską infrastrukturę wywołała natychmiastową reakcję na giełdach w Londynie i Nowym Jorku. Cena kruszcu, reagując na geopolityczną niepewność, przebiła kolejne psychologiczne bariery. Jak zauważa portal wgospodarce.pl, w takich momentach złoto przestaje być tylko aktywem finansowym, a staje się polityczną polisą ubezpieczeniową. Polska, która od lat konsekwentnie gromadzi kruszec, znajduje się dziś w zupełnie innym położeniu niż jeszcze dekadę temu.

Strategiczne wizjonerstwo: Polska liderem zakupów

Podczas gdy inne gospodarki gorączkowo szukają zabezpieczeń, NBP dysponuje już potężnym zasobem. Z danych publikowanych przez polski bank centralny wynika, że po rekordowym roku 2025, w którym Polska była największym nabywcą złota na świecie (kupując ponad 100 ton), nasze zasoby osiągnęły poziom 550,2 tony. To ponad 44 200 sztab – każda w najwyższym standardzie London Bullion Market Association, tzw. London Good Delivery.

Wzrost cen kruszcu wywołany atakiem na Iran sprawił, że wartość polskich rezerw przekroczyła astronomiczną kwotę 300 miliardów złotych. To realny kapitał, który stabilizuje polską walutę w momencie, gdy inne waluty regionu tracą na wartości pod wpływem wojennych nastrojów.

Cel: 700 ton i miejsce w światowej elicie

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, nie zamierza poprzestawać na obecnych wynikach. Nowym celem strategicznym, o którym szeroko rozpisują się media, jest zwiększenie zasobów do 700 ton. Taki wolumen wprowadzi Polskę do absolutnej światowej elity – pierwszej dziesiątki państw o największych rezerwach złota, stawiając nas obok takich potęg jak USA, Niemcy czy Włochy. Więcej - przy założeniu utrzymania obecnego stanu posiadania złota przez inne banki centralne – wyprzedzimy Niderlandy (612,5 tony) i Turcję (644,5 ton), i znajdziemy się za Japonią (846 ton). W Europie będziemy na 5. pozycji, za Niemcami, Włochami, Francją i Szwajcarią.

„Naszym celem jest, aby udział złota w rezerwach wynosił 30 procent. To kotwica zaufania, która sprawia, że polski system finansowy jest odporny nawet na najbardziej drastyczne wstrząsy geopolityczne” – podkreślają przedstawiciele banku centralnego.

Obecnie poziom ten wynosi już około 28,2 proc., co czyni Polskę jednym z najlepiej zabezpieczonych państw w tej części Europy. Złoto jest strategicznym elementem aktywów rezerwowych NBP i nie stanowi niczyjego zobowiązania i nie jest obarczone ryzykiem kredytowym, a cechy fizyczne zapewniają jego trwałość i praktycznie niezniszczalność. Znaczne zasoby rezerw dewizowych, w tym złota, zwiększają wiarygodność Polski oraz banku centralnego na rynkach międzynarodowych.

Kluczowe dane o polskich rezerwach (marzec 2026):

• Zasoby złota: 550,2 tony

• Wartość rynkowa: ponad 300 mld PLN

• Ranking światowy: 12. miejsce (przed m.in. Bankiem Anglii)

• Udział w rezerwach: 28,2 proc.

• Strategiczny cel: 700 ton (wejście do TOP 10)

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński planuje zwiększenie zasobów złota do 700 ton / autor: materiały prasowe NBP

Przezorny zawsze zabezpieczony

Atak na Iran i wynikający z niego chaos na rynkach surowcowych to brutalne przypomnienie, że stabilność gospodarcza nie jest dana raz na zawsze. Polska, dysponując dwunastymi największymi rezerwami złota na świecie, udowadnia, że wyciągnęła lekcję z historii. W marcu 2026 roku, gdy świat z niepokojem patrzy na Bliski Wschód, polskie 550 ton złota stanowi realną zaporę przed możliwym kryzysem finansowym i energetycznym, jakiego nie widzieliśmy od dekad.

