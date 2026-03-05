Zmiany w przepisach dla kierowców 65+

Unia Europejska zrezygnowała z pomysłu obowiązkowych, cyklicznych badań dla wszystkich kierowców powyżej 65. roku życia. Państwa członkowskie same zdecydują, czy wprowadzić dodatkowe kontrole, od jakiego wieku i w jakiej formie – od pełnych badań lekarskich po prostą samoocenę sprawności.

W Polsce nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do prowadzenia auta, a niezawodowi kierowcy-seniorzy nie podlegają dziś dodatkowym badaniom. Od 2013 roku prawo jazdy wydawane jest na 15 lat, a wymiana dokumentów bezterminowych ma się rozpocząć za dwa lata i zakończyć w 2033 roku. Badania są wymagane jedynie wtedy, gdy dokument wydano czasowo ze względów zdrowotnych.

Dlaczego badania są tak istotne?

Z wiekiem naturalnie pogarszają się wzrok, refleks i koncentracja. Wydłuża się czas reakcji, spada precyzja ruchów i podzielność uwagi, co może rodzić trudności w ocenie sytuacji drogowej. Problemem bywa także gorsze widzenie po zmroku i większa wrażliwość na tzw. olśnienie.

Zdrowie i leki pod kontrolą

Seniorzy częściej zmagają się z chorobami przewlekłymi, które mogą nagle wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu. Dodatkowo wiele leków powoduje senność, zawroty głowy czy zaburzenia koncentracji. Regularne badania pozwalają wcześnie wykryć zagrożenie i ograniczyć ryzyko wypadków, dlatego eksperci rekomendują ich częstsze wykonywanie – niezależnie od formalnych wymogów.

Źródło: Express Bydgoski

Oprac. GS

