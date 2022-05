Auta zbyt drogie? Rośnie rynek najmu

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 9 proc. r/r w I kwartale 2022 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

„Lepsze od reszty rynku wyniki spowodowały, że wynajem długoterminowy zanotował w pierwszym kwartale rekordowy, najwyższy w kilkunastoletniej statystyce PZWLP udział w sprzedaży aut osobowych do firm w Polsce. W wynajmie znalazło się 27,4 proc. samochodów sprzedanych w tym czasie firmom. Zwiększyło się również tempo wzrostu łącznej floty aut w wynajmie długoterminowym i na koniec marca wynosiło już 9 proc. r/r” - czytamy w komunikacie.

W I kwartale z polskich salonów wyjechało łącznie 102 tys. samochodów, o 13,4 proc. mniej niż w zeszłym roku. Średnia dla całej Unii Europejskiej w tym zakresie jest bardzo podobna - spadek sprzedaży wyniósł 12,3 proc. r/r.

„Głównym motorem napędowym polskiego rynku motoryzacyjnego tradycyjnie były w pierwszym kwartale 2022 r. firmy, które odpowiadały za sprzedaż 69,4 proc. wszystkich nowych aut osobowych. Poziom sprzedaży w ich przypadku był niższy niż w analogicznym czasie poprzedniego roku o 15,9 proc. Łącznie firmy zakupiły 70,8 tys. samochodów. Spadki sprzedaży znacząco różniły się jednak w poszczególnych formach finansowania aut przez firmy i przedsiębiorców. W przypadku pojazdów nabywanych w kredycie, ze środków własnych i z wykorzystaniem klasycznego leasingu liczonych razem sprzedaż była niższa o 18,7 proc. r/r. Najniższy spadek, bo 7,6 proc. r/r został zanotowany w przypadku wynajmu długoterminowego, w którym w pierwszym kwartale znalazło się 19,4 tys. nowych aut osobowych nabywanych przez firmy” - czytamy dalej.

W efekcie relatywnie najlepszych rezultatów osiągniętych przez tę formę finansowania samochodów, w wynajmie długoterminowym znalazło się 27,4 proc. nowych samochodów osobowych sprzedanych w pierwszym kwartale do firm w Polsce - oznacza to wzrost o 2,5 pkt proc. w stosunku do analogicznego czasu rok wcześniej, wynika także z komunikatu.

„Wynajem długoterminowy samochodów w Polsce zyskuje coraz większą popularność, co nie jest dla nas zaskoczeniem, gdyż wpisuje się to w rynkowe trendy, przede wszystkim w zmianę mentalności z posiadania aut na własność, na ich używanie. Rosnące w każdym kwartale tempo rozwoju branży po okresie spowolnienia spowodowanego pandemią i rekordowy udział w sprzedaży nowych samochodów do firm potwierdzają, że wynajem długoterminowy to obecnie jedna z głównych form finansowania aut przez firmy i przedsiębiorców w naszym kraju, a także jeden z filarów całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Wynajem długoterminowy jest obecnie chętnie wykorzystywany nie tylko przez korporacje z dużymi flotami, ale jest również coraz bardziej popularny wśród klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorców, finansujących w ten sposób choćby jeden samochód. Trend umacniania się wynajmu w segmencie małych klientów będzie w najbliższym czasie coraz bardziej widoczny. Z perspektywy mikro przedsiębiorców za wynajmem długoterminowym przemawiają między innymi takie cechy tej usługi jak wygoda i prostota, niższe od konkurencyjnych sposobów finansowania koszty, brak opłaty wstępnej i co ważne w sytuacji wysokiej inflacji, stała wysokość raty przez cały okres wynajmu” - skomentował prezes PZWLP i dyrektor generalny Arval Polska Robert Antczak, cytowany w materiale.

Na koniec kwietnia 2022 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP (reprezentujących ok. 75 proc. rynku) znajdowało się łącznie ok. 194,5 tys. samochodów, podano także.

Zgodnie z danymi PZWLP, po I kwartale 2022 roku, branża Rent a Car w Polsce wraca do dobrej kondycji po turbulencjach ostatnich dwóch lat. Tempo rozwoju branży rośnie kolejny okres z rzędu i na koniec marca wynosiło już 20,1 proc. r/r.

Czytaj też: Ospa małpia atakuje kolejne kraje. Zakażony wrócił z Hiszpanii

ISBnews/kp